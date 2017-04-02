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  • Источник: футболисты «Оренбурга» получат по 450 тысяч, если обыграют «Спартак»

Источник: футболисты «Оренбурга» получат по 450 тысяч, если обыграют «Спартак»

2 апреля 2017, 22:00
23

Футболисты «Оренбурга» получат премиальные в размере 450 тысяч рублей, если одержат победу над «Спартаком» в рамках 21-го тура РФПЛ. Отметим, что если команды сыграют вничью, то денежных бонусов для игроков оренбургского клуба предусмотрено не будет.

Напомним, встреча 21-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет 3 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, обгоняя ближайшего преследователя на три очка. В активе «Оренбурга» – 16 баллов и 14-я позиция.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург
Комментарии (23)
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kuchipachi
1491160688
Печально, что мотивация для игроков осталась только одна - деньги.
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Axe111
1491160815
эту командочку и без накачки деньгами налогоплатещиков можно дублем раскатать
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Sergej-74
1491160946
спонсор данной акции очевиден
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Snerg
1491161738
Футболисты "Оренбурга" получат премиальные в случае победы над "Спартаком". По словам источника, в случае, если красно-белые потеряют 3 очка, игрокам гостей причитается по 450 тысяч рублей. Впрочем, если команды разойдутся миром, денег игроки не получат. Отметим, что генеральный спонсор клуба — "Газпром добыча Оренбург", являющийся дочерним предприятием ПАО "Газпром", владельца контрольного пакета акций "Зенита" ------------- Это более понятней, а то соккер никогда до конца не пишет
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BoltCX
1491163939
ЦСКА и Зенит сбросились. Коль уж самим невмоготу, так других подкупить.
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WhiteEgon
1491164124
В случае победы Оренбурга официанты в Монако без чаевых останутся!
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Bivaliy67
1491164640
Очередной вброс горстки г-на на вентилятор.
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волчарик
1491166490
снова народ баламутим
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Мары
1491167595
Если мне не изменяет память, то Газпром добыча в Оренбурге вроде является дочкой самого Газпрома.Если исходить из этих реалий ни чего удивительного здесь не вижу.Маленький проект помогает большому за небольшую денежку. Усё логично.
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APchelov
1491175900
У Оренбурга и без того стимулов предостаточно ) Ну если, конечно, он не рвётся обратно в ФНЛ
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