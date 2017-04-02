Источник: футболисты «Оренбурга» получат по 450 тысяч, если обыграют «Спартак»

Футболисты «Оренбурга» получат премиальные в размере 450 тысяч рублей, если одержат победу над «Спартаком» в рамках 21-го тура РФПЛ. Отметим, что если команды сыграют вничью, то денежных бонусов для игроков оренбургского клуба предусмотрено не будет.

Напомним, встреча 21-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет 3 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, обгоняя ближайшего преследователя на три очка. В активе «Оренбурга» – 16 баллов и 14-я позиция.