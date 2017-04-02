Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: футболисты «Оренбурга» получат по 450 тысяч, если обыграют «Спартак»

    Футболисты «Оренбурга» получат премиальные в размере 450 тысяч рублей, если одержат победу над «Спартаком» в рамках 21-го тура РФПЛ. Отметим, что если команды сыграют вничью, то денежных бонусов для игроков оренбургского клуба предусмотрено не будет.

    Напомним, встреча 21-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет 3 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

    На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, обгоняя ближайшего преследователя на три очка. В активе «Оренбурга» – 16 баллов и 14-я позиция.

    Источник: ФАН

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2017 22:00
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 3 апреля 2017, 12:35

      ну ясен пень - газпрём же

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 апреля 2017, 02:31

      У Оренбурга и без того стимулов предостаточно ) Ну если, конечно, он не рвётся обратно в ФНЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real 3 апреля 2017, 01:58

      а что плохого в мотивировании соперников Спартака? кто Спартаку мешает мотивировать соперников Зенита? Чемпионат интересней будет только от этого.
      может я что-то не понимаю?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad > aguila_real 3 апреля 2017, 08:13

      Плохо то что это не спортивная составляющая. Команды будут поставлены в разные условия с одним соперником.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > serglider 3 апреля 2017, 08:19

      предлагаю расформировать оба клуба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 3 апреля 2017, 00:13

      Если мне не изменяет память, то Газпром добыча в Оренбурге вроде является дочкой самого Газпрома.Если исходить из этих реалий ни чего удивительного здесь не вижу.Маленький проект помогает большому за небольшую денежку.
      Усё логично.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > Мары 3 апреля 2017, 00:36

      Не изменяет ) я там ниже написал. Соккер как всегда вырываетиз контекста

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Мары 3 апреля 2017, 02:26

      А может злющий Краснодар?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Snerg 3 апреля 2017, 07:22

      Понял.
      Спасибо.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Zeff 3 апреля 2017, 07:23

      Ага.
      И Локомотив злющий.
      И пенальти на Зе Луише опять не поставили.
      Злые вы.Уйду я от Вас.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Мары 3 апреля 2017, 07:32

      Не переживай. Думаю поставят вам сегодня пенальти.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Zeff 3 апреля 2017, 07:35

      А чё мне переживать?

      Это ваш вон после каждого матча на судей гонит.Ой сорри, переживает.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик 2 апреля 2017, 23:54

      снова народ баламутим

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 2 апреля 2017, 23:24

      Очередной вброс горстки г-на на вентилятор.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 2 апреля 2017, 23:15

      В случае победы Оренбурга официанты в Монако без чаевых останутся!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 2 апреля 2017, 23:12

      ЦСКА и Зенит сбросились. Коль уж самим невмоготу, так других подкупить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 2 апреля 2017, 22:35


      Футболисты "Оренбурга" получат премиальные в случае победы над "Спартаком". По словам источника, в случае, если красно-белые потеряют 3 очка, игрокам гостей причитается по 450 тысяч рублей.

      Впрочем, если команды разойдутся миром, денег игроки не получат.

      Отметим, что генеральный спонсор клуба — "Газпром добыча Оренбург", являющийся дочерним предприятием ПАО "Газпром", владельца контрольного пакета акций "Зенита"
      -------------
      Это более понятней, а то соккер никогда до конца не пишет

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 2 апреля 2017, 22:23

      если уж стимул только деньги..(этим и испортили наших...то уж 450 штук за ничью давать надо..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11