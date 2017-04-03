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  • Гусев: «История с травмой Дзагоева – урок врачам сборной. Зачем создавать проблемы?»

Гусев: «История с травмой Дзагоева – урок врачам сборной. Зачем создавать проблемы?»

3 апреля 2017, 16:17
3

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев высказал мнение насчет травмы хавбека армейцев Алана Дзагоева, полученной в контрольном матче за сборную России против Бельгии (3:3). По его мнению, в повреждении полузащитника есть вина врачей национальной команды.

В воскресенье, 2 апреля, генеральный директор красно-синих Роман Бабаев сообщил, что клубные медики рекомендовали 26-летнему футболисту воздержаться от выхода на поле во встрече с бельгийцами, однако он все же решил принять участие в поединке. В результате Дзагоев получил повреждение и был заменен уже на 17-й минуте.

– Если у Алана были какие-то повреждения, ему нужно было поберечься. Даже несмотря на его желание. Это было бы и в интересах сборной, и клуба. Понятно, что Дзагоев – боец. Он всегда готов выходить на поле. Но раз существовал какой-то дискомфорт, возникает вопрос к докторам.

– Каким?

– Докторам сборной. Раз врачи ЦСКА считали, что Алану лучше не выходить на поле, значит, в сборной нужно было дать парню отдохнуть. А теперь видите, как получилось… И в сборной не сыграл, и за ЦСКА вчера не вышел. И еще пока непонятно, когда вернется в строй. Три в одном…

– Дзагоев подвел ЦСКА?

– Да не он подвел. Причем здесь Алан? Он хочет играть. Это нормальное желание футболиста. Хуже было бы, если бы он не хотел. А когда человек рвется в бой – это хорошо. Так что здесь нельзя ставить так вопрос, что он подвел. Есть же еще доктора сборной. Они должны были настоять на том, чтобы футболист остался на поле, сказать, что он может усугубить свое повреждение. Если были проблемы с ногой, зачем нужно было его выставлять? Конечно, нужно было его предостеречь.

ЦСКА в принципе справился и без Алана с «Крыльями». Но эта история урок врачам сборной на будущее. Зачем создавать проблемы? Сейчас он где-то три недели будет восстанавливаться, потом форму набирать.

– С «Крыльями» справились, но на носу уже «Краснодар».

– Да уж… Надо всегда думать о здоровье самого игрока. А так бы сейчас немного отдохнул, полетел в Краснодар здоровым футболистом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа ЦСКА Россия Гусев Ролан Дзагоев Алан
Комментарии (3)
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Axe111
1491226280
плюшевые все ска
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vladimir-7
1491230819
Всё правильно сказал Р. Гусев.
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RusikLand
1491318631
"Они должны были настоять на том, чтобы футболист остался на поле" - это как?
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