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    Олег Иванов заявил, что хотел бы остаться в «Тереке»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов подчеркнул, что хотел бы продолжить свое выступление за грозненцев. При этом 30-летний игрок отметил, что пока не в курсе того, намерен ли клуб из Чечни предложить ему продление контракта, истекающего в июне. Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Трабзонспора» и клубов из МЛС.

    «Чувствую себя хорошо. Уже начал заниматься: кручу велосипед, выполняю беговые упражнения. Надо еще немного понаблюдаться. Как доктора дадут добро, выйду на поле.

    Что касается нового контракта, то пока ничего сказать не могу. Раз руководство говорит о новом контракте, значит, работа ведется. Желание остаться в «Тереке» у меня есть», – сказал Иванов.

    Иванов защищает цвета «Терека» с начала 2012 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ хавбек принял участие в 14-ти матчах, отметившись одним голом.и двумя результативными передачами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.04.2017 15:46
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