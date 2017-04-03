Аллегри: «Игуаин провел хороший матч»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил действия форварда своей команды Гонсало Игуаина в матче против своей бывшей команды.

«Игуаин провел хороший матч, особенно первый тайм. Я полностью доволен его действиями.

Гонсало благодарен «Наполи» за все, что с ним происходит, но и «Наполи» в той же мере должен быть благодарен ему. К сожалению, их профессиональные пути разошлись, это нормально в современном футболе», – сказал Аллегри.

Матч 30-го тура итальянской Серии А «Наполи» – «Ювентус» закончился со счетом 1:1.