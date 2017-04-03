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    Моуринью: «Шоу проигрывает своим конкурентам»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью резко высказался в адрес защитника своей команды Люка Шоу, который не входит в обойму игроков основного состава в последних нескольких матчах.

    «Да, сейчас Шоу сложно попадать в заявку, так как я не могу сравнивать его с Эшли Янгом, с Дармианом или Блиндом. У них разный подход в плане тренировок, отношения к работе, концентрации, амбициям. На данный момент я могу сказать, что Шоу по этим показателям очень сильно отстает от своих конкурентов по борьбе за место в составе», – сказал Моуринью.

    В текущем сезоне Шоу провел в Премьер-лиге восемь матчей.

    Источник: Goal.com

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    03.04.2017 06:32
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