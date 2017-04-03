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    Неймар – третий бразилец, который забил за «Барселону» 100 голов

    Нападающий «Барселоны» Неймар отметился забитым мячом в матче 29-го тура Примеры против «Гранады» (4:1). Отметим, что данный гол стал для футболиста 100-м за каталонский клуб во всех турнирах.

    Таким образом, 25-летний форвард стал третьим бразильским игроком, которому удалось забить подобное количество мячей в составе сине-гранатовых. Больше только у Эваристо (105) и Ривалдо (130).

    Напомним, Неймар выступает за «Барселону» с 2013 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за каталонский клуб в Примере 24 матча, в которых забил девять голов и сделал столько же результативных передач.

    Источник: Twitter

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    03.04.2017 00:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 3 апреля 2017, 08:03

      Неймар молодец

      0
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    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 3 апреля 2017, 00:37

      Молодца!!!Продолжай в том же темпе!!!

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