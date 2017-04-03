Неймар – третий бразилец, который забил за «Барселону» 100 голов

Нападающий «Барселоны» Неймар отметился забитым мячом в матче 29-го тура Примеры против «Гранады» (4:1). Отметим, что данный гол стал для футболиста 100-м за каталонский клуб во всех турнирах.

Таким образом, 25-летний форвард стал третьим бразильским игроком, которому удалось забить подобное количество мячей в составе сине-гранатовых. Больше только у Эваристо (105) и Ривалдо (130).

Напомним, Неймар выступает за «Барселону» с 2013 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за каталонский клуб в Примере 24 матча, в которых забил девять голов и сделал столько же результативных передач.