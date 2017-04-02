Глеб: «Крылья Советов» сами привезли себе голы в матче с ЦСКА»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб дал комментарий после матча с ЦСКА в 21 туре чемпионата России (1:2).

– Вас заменили по ходу матча. Как себя физически чувствуете? Не хватило сил?

– Да. Я неделю не тренировался после травмы. Конечно, физически немного подсел. Но есть время набрать кондиции. Будем двигаться вперед.

– Можно было набрать хотя бы очко в мачте с ЦСКА?

– Конечно, можно. Мы сами себе и привезли голы. Не накрыли удар в первом тайма, и во втором тоже не разобрались в ситуации. Вроде бы, игрок находился в офсайде. Все остановились, а тут с краю вбежал второй футболист. Нужно работать, чтобы не допускать такие ошибки.

Экс-футболист «Арсенала» и «Барселоны» перешел в самарский клуб в феврале.