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    Глеб: «Крылья Советов» сами привезли себе голы в матче с ЦСКА»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб дал комментарий после матча с ЦСКА в 21 туре чемпионата России (1:2).

    – Вас заменили по ходу матча. Как себя физически чувствуете? Не хватило сил?

    – Да. Я неделю не тренировался после травмы. Конечно, физически немного подсел. Но есть время набрать кондиции. Будем двигаться вперед.

    – Можно было набрать хотя бы очко в мачте с ЦСКА?

    – Конечно, можно. Мы сами себе и привезли голы. Не накрыли удар в первом тайма, и во втором тоже не разобрались в ситуации. Вроде бы, игрок находился в офсайде. Все остановились, а тут с краю вбежал второй футболист. Нужно работать, чтобы не допускать такие ошибки.

    Экс-футболист «Арсенала» и «Барселоны» перешел в самарский клуб в феврале.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2017 21:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 2 апреля 2017, 21:31

      "сами себе и привезли голы" ))))))не привозите тогда, можно же принести)))) Ну бред же. На ошибках в обороне голы и прилетают))))

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