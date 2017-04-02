В ЦСКА уверены, что клуб найдет компромисс в продлении контрактов с Тошичем и Милановым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о будущем полузащитников армейцев Георгия Миланова и Зорана Тошича. По словам функционера, клуб найдет компромиссное решение и продлит контракты с игроками, чьи соглашения истекают грядущим летом.

«На данный момент изменений нет. Мы с ребятами договорились, что найдем компромиссные решения и никаких сложностей не будет. С Алексеем Ионовым определимся ближе к концу сезона», – сказал Бабаев.

Добавим, что Ионов является игроком «Динамо» и выступает за ЦСКА на правах аренды.