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    В ЦСКА уверены, что клуб найдет компромисс в продлении контрактов с Тошичем и Милановым

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о будущем полузащитников армейцев Георгия Миланова и Зорана Тошича. По словам функционера, клуб найдет компромиссное решение и продлит контракты с игроками, чьи соглашения истекают грядущим летом.

    «На данный момент изменений нет. Мы с ребятами договорились, что найдем компромиссные решения и никаких сложностей не будет. С Алексеем Ионовым определимся ближе к концу сезона», – сказал Бабаев.

    Добавим, что Ионов является игроком «Динамо» и выступает за ЦСКА на правах аренды.

    Источник: ТАСС

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    02.04.2017 20:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 2 апреля 2017, 21:08

      да и от Ионова толку почти нет.... думаю отправят назад в Динамо

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 2 апреля 2017, 20:54

      Ну, не знаааааю, Миланов хрустальный, а Тошич не молодеет...надо новых набирать, а не старых силой оставлять.....

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