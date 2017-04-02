Верратти намерен провести переговоры с руководством «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти намерен провести переговоры с клубом. Футболист намерен в конце сезона обсудить его перспективы в команде. Ранее сообщалось, что итальянца хотела бы приобрести «Барселона».

«У меня четырехлетний контракт с «ПСЖ». Я чувствую себя хорошо в Париже. Как и каждый год, мы пообщаемся с руководством в конце сезона», – заявил Верратти.

Хавбек в текущем сезоне провел в чемпионате Франции 21 матч, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.