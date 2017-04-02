Кэхилл — о поражении от «Кристал Пэлас»: «Главное, что сохранился отрыв от «Тоттенхэма»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» (1:2) в матче 30 тура английской Премьер-лиги.

«Мы огорчены из-за того, что не набрали три очка. Теперь надо собраться. Это была маленькая неудача, но теперь все наши мысли — о матче в среду. Мы должны сохранять и продолжать свое дело. Наш отрыв сохранился, и это очень важно перед игрой в среду», — сказал англичанин в эфире передачи Match Of The Day.

В среду команда Антонио Конте примет «Манчестер Сити» в рамках 31 тура чемпионата Англии. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Кэхилл забил четыре гола в 29 матчах АПЛ. «Челси» лидирует в турнирной таблице, опережая «Тоттенхэм» на семь очков.