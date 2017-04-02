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    Кэхилл — о поражении от «Кристал Пэлас»: «Главное, что сохранился отрыв от «Тоттенхэма»

    Защитник «Челси» Гари Кэхилл прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» (1:2) в матче 30 тура английской Премьер-лиги.

    «Мы огорчены из-за того, что не набрали три очка. Теперь надо собраться. Это была маленькая неудача, но теперь все наши мысли — о матче в среду. Мы должны сохранять и продолжать свое дело. Наш отрыв сохранился, и это очень важно перед игрой в среду», — сказал англичанин в эфире передачи Match Of The Day.

    В среду команда Антонио Конте примет «Манчестер Сити» в рамках 31 тура чемпионата Англии. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

    В нынешнем сезоне Кэхилл забил четыре гола в 29 матчах АПЛ. «Челси» лидирует в турнирной таблице, опережая «Тоттенхэм» на семь очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2017 01:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 2 апреля 2017, 08:44

      Большой Сэм любит Челси обыгрывать! Возможно, он просто по старой памяти не считает их фаворитами?

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 2 апреля 2017, 04:52

      Нас не догонят!!!

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > Аристократ Олжик 2 апреля 2017, 05:59

      Вот проиграют в среду сити и уже занервничают

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