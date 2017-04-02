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    Комбаров: «Я забил «Томи» не в самой простой ситуации»

    Полузащитник «Арсенала» Кирилл Комбаров прокомментировал исход матча 21 тура РФПЛ с «Томью» (3:0) и поделился планами команды.

    «У меня сегодня было три возможности забить гол. Но забил я не в самой простой ситуации, хотя мог забить раньше. Конечно, я очень рад. Надеюсь, продолжу в том же духе.

    Игра, судя по результату, удалась. Однако во втором тайме первые минут десять соперник нас поджал. Не знаю, с чем это связано. Тем не менее, мы забили второй гол и играть стало легче. Для нас сейчас каждое очко очень важно. Идем от игры к игре. Теперь поедем в Грозный и постараемся набрать очки», – сказал хавбек.

    В текущем сезоне чемпионата гол в ворота «Томи» стал для Комбарова первым за четыре матча.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    02.04.2017 00:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 апреля 2017, 08:32

      Вытаскивайте Арсенал .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 2 апреля 2017, 07:59

      Томи только Амкар не может забить...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 апреля 2017, 01:09

      Посмотрим в Грозном...

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