Комбаров: «Я забил «Томи» не в самой простой ситуации»

Полузащитник «Арсенала» Кирилл Комбаров прокомментировал исход матча 21 тура РФПЛ с «Томью» (3:0) и поделился планами команды.

«У меня сегодня было три возможности забить гол. Но забил я не в самой простой ситуации, хотя мог забить раньше. Конечно, я очень рад. Надеюсь, продолжу в том же духе.

Игра, судя по результату, удалась. Однако во втором тайме первые минут десять соперник нас поджал. Не знаю, с чем это связано. Тем не менее, мы забили второй гол и играть стало легче. Для нас сейчас каждое очко очень важно. Идем от игры к игре. Теперь поедем в Грозный и постараемся набрать очки», – сказал хавбек.

В текущем сезоне чемпионата гол в ворота «Томи» стал для Комбарова первым за четыре матча.