Тарасов: «Мы взяли три очка – это самое главное для «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подвел итоги матча 21-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:0), а также поделился ожиданиями от встречи против уфимцев в Кубке России.
– Получилось одержать победу, самое главное – три очка. Мы лучше играли, создали больше моментов, один из которых смогли реализовать, хотя могли и больше.
– В середине следующей недели игра с той же «Уфой» на кубок, чего ждать от этой игры?
– Кубок – совершенно другое соревнование, думаю, что будет совсем иная игра, будем готовиться к ней, нам нужен финал.
– Можете сравнить состояние команды в конце 2016 года и сейчас, когда в 4 матчах взяли 7 очков?
– Я не помню, что было в 2016 году, сегодня 2017-й, идем дальше.
Встреча полуфинал Кубка России состоится 5 апреля.
Источник: «Спорт-Экспресс»