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    Тарасов: «Мы взяли три очка – это самое главное для «Локомотива»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подвел итоги матча 21-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:0), а также поделился ожиданиями от встречи против уфимцев в Кубке России.

    – Получилось одержать победу, самое главное – три очка. Мы лучше играли, создали больше моментов, один из которых смогли реализовать, хотя могли и больше.

    – В середине следующей недели игра с той же «Уфой» на кубок, чего ждать от этой игры?

    – Кубок – совершенно другое соревнование, думаю, что будет совсем иная игра, будем готовиться к ней, нам нужен финал.

    – Можете сравнить состояние команды в конце 2016 года и сейчас, когда в 4 матчах взяли 7 очков?

    – Я не помню, что было в 2016 году, сегодня 2017-й, идем дальше.

    Встреча полуфинал Кубка России состоится 5 апреля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.04.2017 18:39
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