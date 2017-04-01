Тарасов: «Мы взяли три очка – это самое главное для «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подвел итоги матча 21-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:0), а также поделился ожиданиями от встречи против уфимцев в Кубке России.

– Получилось одержать победу, самое главное – три очка. Мы лучше играли, создали больше моментов, один из которых смогли реализовать, хотя могли и больше.

– В середине следующей недели игра с той же «Уфой» на кубок, чего ждать от этой игры?

– Кубок – совершенно другое соревнование, думаю, что будет совсем иная игра, будем готовиться к ней, нам нужен финал.

– Можете сравнить состояние команды в конце 2016 года и сейчас, когда в 4 матчах взяли 7 очков?

– Я не помню, что было в 2016 году, сегодня 2017-й, идем дальше.

Встреча полуфинал Кубка России состоится 5 апреля.