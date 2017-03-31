Григорян: «Жиров совершил детскую ошибку, передержав мяч»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал результат проигранного матча против «Урала». Специалист обратил внимание, что на исход встречи повлияли сразу несколько факторов.

«Мы совершили ряд грубых индивидуальных ошибок. Ключевым моментом стала замена Брызгалова из-за микротравмы. Сильно просели в опорной зоне. Могли завершить матч победой, но случился автогол. Затем Жиров совершил детскую ошибку, передержав мяч», – сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».

«Анжи» занимает в турнирной таблице российской Премьер-лиги 12-е место.