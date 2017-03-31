Лукаку – лучший игрок марта в АПЛ

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги по итогам марта. В этом месяце футболист отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными пасами, отыграв три встречи.

«Команда выглядит здорово, но и я сейчас играю хорошо. Рад получить награду, которая станет дополнительной подпиткой», – сказал Лукаку.

В нынешнем сезоне бельгийский форвард провел за «Эвертон» 28 матчей, забив 21 гол и сделав шесть голевых передач. Лучшим игроком марта по версии болельщиков стал полузащитник «Челси» Н'Голо Канте.