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Рыжиков: «Не сомневаюсь, что ЧМ-2018 будет одним из лучших»

31 марта 2017, 12:09
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Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018, который будет проходить в России. По словам 36-летнего вратаря, он очень рад, что турнир такого масштаба состоится в его стране.

«Когда я узнал, что чемпионат мира по футболу будет проходить в России, гордость была за всех. И за страну, и за наших представителей, которые презентовали программу ЧМ-2018. Это было безмерное счастье, правда. Ведь в России, да и в Советском Союзе ни чемпионат Европы, ни чемпионат мира не проводился. И я искренне не понимал этой несправедливости.

Мы достойная страна. И чемпионат мира будет одним из лучших, в этом даже не сомневаюсь. Кто-то отдавал пальму первенства Англии или Америке. Но, кстати, в моем окружении все верили, что чемпионат мира будет проходить именно в нашей стране.

Быть послом для меня – безусловная честь. Я очень удивился, когда меня назначили. Столько достойных людей в Казани, которые могли бы стать представителями ЧМ-2018. И из этого числа выбрали меня. Это счастье!» – приводит слова Рыжикова welcome2018.com.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Рубин Рыжиков Сергей
Комментарии (1)
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FaTeK1945ru
1490971006
...Сергей,рад за тебя!!! Но наш футбол увы... не буду писать нехороших слов.
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