Касильяс поддержал освистываемого Кейлора Наваса

Вратарь «Порту» Икер Касильяс высказал слова поддержки своему коллеге голкиперу «Реала» Кейлору Навасу, которого в последнее время освистывают болельщики мадридцев, в том числе и на родном стадионе.

«Нужно быть действительно мужественным человеком, чтобы стерпеть свист с трибун своего родного стадиона. Я понимаю, каково приходится Навасу. Но я все равно благодарен болельщикам «Реала» за поддержку клуба», – сказал Касильяс.

В текущем сезоне Навас сыграл 20 матчей за «Реал» в Примере, в которых пропустил 19 голов.