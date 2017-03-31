В контракте Де Хеа с «МЮ» не прописана сумма отступных

«Реал» продолжает интересоваться вариантом приобретения голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Сообщается, что в его контракте с английским клубом отсутствует сумма отступных. Ранее «Реал» ссылаясь на этот пункт готов был выплатить 52 миллиона евро. Учитывая, что такого пункта в контракте нет, то по окончании текущего сезона «Манчестер Юнайтед» может запросить за своего футболиста любую сумму.

В текущем сезоне де Хеа сыграл 27 матчей в Премьер-лиге, в которых пропустил 23 гола.