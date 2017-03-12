«Реал» хочет получить от Де Хеа окончательный ответ до мая

Руководство «Реала» стремится к ясности по отношении готовности вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа вернуться в Испанию. Как утверждается, мадридцы дали срок голкиперу до мая, чтобы он окончательно определился.

Нынешнее соглашение футболиста с манкунианцами рассчитано до июня 2019 года. Однако «Реал» может выкупить трансфер вратаря за 50 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что Де Хеа уже имел предварительные переговоры с испанским кубом.

В текущем сезоне вратарь провел в чемпионате Англии 26 матчей, 10 из которых отстоял на ноль.