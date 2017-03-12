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«Реал» хочет получить от Де Хеа окончательный ответ до мая

12 марта 2017, 07:13
6

Руководство «Реала» стремится к ясности по отношении готовности вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа вернуться в Испанию. Как утверждается, мадридцы дали срок голкиперу до мая, чтобы он окончательно определился.

Нынешнее соглашение футболиста с манкунианцами рассчитано до июня 2019 года. Однако «Реал» может выкупить трансфер вратаря за 50 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что Де Хеа уже имел предварительные переговоры с испанским кубом.

В текущем сезоне вратарь провел в чемпионате Англии 26 матчей, 10 из которых отстоял на ноль.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Манчестер Юнайтед Де Хеа Давид
Комментарии (6)
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ДСА
1489293945
Хочет титулов - надо уезжать.
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Lexa_Lexa
1489298398
Лучший вариант для него
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XaXatyn
1489299311
Не надо ДДХ уходить не куда !
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maksspartak
1489302795
а Зачем Де ХЕа уходить собрался , на скамейку реалу присесть и сидеть до конца карьеры (((
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Schicko
1489319017
Зачем он Реалу, если Навас ахуенен?
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MU-fanatic
1489337570
из таких источников выплывают только утки!)
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