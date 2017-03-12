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    «Реал» хочет получить от Де Хеа окончательный ответ до мая

    Руководство «Реала» стремится к ясности по отношении готовности вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа вернуться в Испанию. Как утверждается, мадридцы дали срок голкиперу до мая, чтобы он окончательно определился.

    Нынешнее соглашение футболиста с манкунианцами рассчитано до июня 2019 года. Однако «Реал» может выкупить трансфер вратаря за 50 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что Де Хеа уже имел предварительные переговоры с испанским кубом.

    В текущем сезоне вратарь провел в чемпионате Англии 26 матчей, 10 из которых отстоял на ноль.

    Источник: Mirror.co.uk

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    12.03.2017 07:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 12 марта 2017, 19:52

      из таких источников выплывают только утки!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Schicko 12 марта 2017, 14:43

      Зачем он Реалу, если Навас ахуенен?

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 12 марта 2017, 10:13

      а Зачем Де ХЕа уходить собрался , на скамейку реалу присесть и сидеть до конца карьеры (((

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 12 марта 2017, 09:15

      Не надо ДДХ уходить не куда !

      1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 12 марта 2017, 08:59

      Лучший вариант для него

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 12 марта 2017, 07:45

      Хочет титулов - надо уезжать.

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