Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо ждет вызова в сборную России. Напомним, что в августе прошлого года бразилец получил паспорт гражданина Российской Федерации.

– По всем правилам я могу выступать за сборную России. Просто по своим спортивным показателям я пока не попадаю в ее состав. Нужно лучше выступать в клубе, чтобы заслужить вызов в национальную команду.

– Но в глубине души вы каждый раз ждете вызова в сборную России?

– Конечно, ведь это мечта любого футболиста – попасть в сборную страны. Тем более после того, как в сборную начали вызываться мои соотечественники – Марио Фернандес и Маринато Гильерме, – я стал понимать, что это реально. Но для начала нужно как можно лучше проявить себя в клубе. Уже потом можно думать о сборной.