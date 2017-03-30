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Жоаозиньо ждет вызова в сборную России

30 марта 2017, 10:28
9

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо ждет вызова в сборную России. Напомним, что в августе прошлого года бразилец получил паспорт гражданина Российской Федерации.

– По всем правилам я могу выступать за сборную России. Просто по своим спортивным показателям я пока не попадаю в ее состав. Нужно лучше выступать в клубе, чтобы заслужить вызов в национальную команду.

– Но в глубине души вы каждый раз ждете вызова в сборную России?

– Конечно, ведь это мечта любого футболиста – попасть в сборную страны. Тем более после того, как в сборную начали вызываться мои соотечественники – Марио Фернандес и Маринато Гильерме, – я стал понимать, что это реально. Но для начала нужно как можно лучше проявить себя в клубе. Уже потом можно думать о сборной.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Краснодар Россия Жоаозиньо
Комментарии (9)
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Jenea83
1490862387
Адекватно так все разложил Жоаозиньо. По Фернандесу согласен, он может усилить сборную. А вот по Гильерме спорное решение. У нас достаточно вратарей высокого уровня. Беленов, Джанаев, Крицюк...
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sochi-2013
1490862923
Давай, Жора, все от тебя зависит!
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арейская
1490874020
Я за Жоа, точно бы выкладывался, по сравнению с тем-же Нойем
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hjvfybcn
1490878546
Как так??? В свою недостоин (есть лучше его) и к нам? Нахер тогда вообще лимит? Всяких второсортных из своих стран зачем натурализовать!!??? Воронин, правильные вещи говорит! Зачем нам русские бразильцы!?
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valentin1968
1490907675
нельзя брать пример из мини футбола. путь в никуда. искать таланты нужно и обучать. об этом все давно забыли. проще куплей-продажей заниматься, да и выгоднее, при этом говоря что некому играть. грустно...
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valentin1968
1490908115
чем-то похоже на наш автопром. зачем создавать хорошую машину? люди сами за бугром купят, да еще нам за это заплатят (там. пошлину в смысле)
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aurora5858
1490945231
Наберет кондиции и возьмут .
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