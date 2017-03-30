В «Боруссии» готовы начать переговоры с Вайденфеллером о продлении контракта

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк подтвердил, что клуб готов начать переговоры о продлении контракта с вратарем Романом Вайденфеллером.

«Мы знаем его очень хорошо. И знаем, что от него можно ожидать», – приводит слова Цорка Ruhr Nachrichten.

«У меня сложились отличные отношения с клубом. Уверен, что вместе мы примем решение о том, что будет наилучшим развитием событий для всех нас», – добавил Вайденфеллер.

Стоит отметить, что действующий контракт 36-летнего вратаря с «Боруссией» рассчитан до середины 2017 года.