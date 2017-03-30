Вернблум ждет возвращения Еременко в футбол

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум уверен, что дисквалифицированный за употребление кокаина Роман Еременко еще вернется в большой футбол.

«Он отличный игрок и хороший друг, мне его не хватает. Как я уже сказал, в футболе люди приходят и уходят. Но, думаю, Еременко вернется в футбол – он очень сильный человек. В ЦСКА или нет? Этот вопрос лучше задать клубу», – считает Вернблум.

Напомним, что в ноябре 2016 года Еременко был дисквалифицирован на два года. Позже он подал апелляцию, которая была отклонена.