Петржела: «В молодости Аршавин и Кержаков играли сердцем. О нынешнем «Зените» такого не скажу»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела, возглавлявший клуб с 2002 по 2006 год, с теплотой вспомнил данный период, а также рассказал о поведении молодых Андрея Аршавина и Игоря Денисова.

– Могли с «Зенитом» добиться большего?

– Осталось такое чувство. Мне интересно было работать с командами, не относившимися к категории богатых и элитных, растить молодых футболистов и расти вместе с ними.

– Аршавин, Денисов, Кержаков реализовали свой потенциал?

– В жизни любого игрока наступает момент, когда он думает, что всего достиг. Тогда тренеру нужно прибегнуть к жестким мерам. Но сейчас у футболистов больше авторитета, чем у наставников. Аршавин, конечно, умница, но его визиты в мой кабинет напоминали кабаре. Шоу для одного зрителя!

– А Денисов и тогда рубил правду-матку?

– Да, уже в молодости остро реагировал на любую несправедливость. Зато работяга. Когда я увидел его в молодежке, сразу сказал: «Этого мальчика нужно пригласить».

– Хотели бы поработать с нынешним «Зенитом», который покупает звезд?

– Не знаю, смог бы я. Молодые Аршавин, Кержаков, Горак, Мареш, Катульский играли сердцем. О нынешнем «Зените» такого не скажу.