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  • Петржела: «В молодости Аршавин и Кержаков играли сердцем. О нынешнем «Зените» такого не скажу»

Петржела: «В молодости Аршавин и Кержаков играли сердцем. О нынешнем «Зените» такого не скажу»

29 марта 2017, 20:29
19

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела, возглавлявший клуб с 2002 по 2006 год, с теплотой вспомнил данный период, а также рассказал о поведении молодых Андрея Аршавина и Игоря Денисова.

– Могли с «Зенитом» добиться большего?

– Осталось такое чувство. Мне интересно было работать с командами, не относившимися к категории богатых и элитных, растить молодых футболистов и расти вместе с ними.

– Аршавин, Денисов, Кержаков реализовали свой потенциал?

– В жизни любого игрока наступает момент, когда он думает, что всего достиг. Тогда тренеру нужно прибегнуть к жестким мерам. Но сейчас у футболистов больше авторитета, чем у наставников. Аршавин, конечно, умница, но его визиты в мой кабинет напоминали кабаре. Шоу для одного зрителя!

– А Денисов и тогда рубил правду-матку?

– Да, уже в молодости остро реагировал на любую несправедливость. Зато работяга. Когда я увидел его в молодежке, сразу сказал: «Этого мальчика нужно пригласить».

– Хотели бы поработать с нынешним «Зенитом», который покупает звезд?

– Не знаю, смог бы я. Молодые Аршавин, Кержаков, Горак, Мареш, Катульский играли сердцем. О нынешнем «Зените» такого не скажу.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Денисов Игорь Кержаков Александр Петржела Властимил
Комментарии (19)
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Бриг
1490809332
Ну, Мареш еще ладно. Остальных-то зря приплел. Вообще-то они ногами играли. Правда, обалденно. Слава богу, записи остались.
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shinnik
1490809455
Про Быстрова постеснялся... Вытолкал парня и всё... Теперь он нигде не родной.
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ZENIT-59
1490813383
Петржела подготовил почву для Адвооката и Чемпионской игры в 2007 и 2008 годах
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Gullit 76
1490816583
И не сердцем и не Питерцы и души нет.
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aguila_real
1490817927
За Зенит образца 2001-2008 болеть было куда приятней чем сейчас.
Лучше бы за Лигу Европы боролись, но своими воспитанниками (2-3 легионера в старте не повредят, не более того)- в 100 раз приятней было бы болеть.
А сейчас и Зенит играет как кастрированные коты, и болельщики смотря на них ждут многого из-за вложенных миллионов и толку ноль. Ни эмоций, ни удовольствия, ни пользы для будущего российского футбола.
Мы, конечно, Зенит поддерживаем, в любой ситуации, но хотелось бы изменений в политике клуба.
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Каратель помойников
1490840320
сейчас зина играет кошельком
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somn
1490856944
Тогда Зенит играл азартно, с искрой в глазах. А сейчас почти все отбывают номер и в глазах тоска.
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