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  • Уткин: «Есть мнение, что Бельгия отдала ничью нашей сборной»

Уткин: «Есть мнение, что Бельгия отдала ничью нашей сборной»

29 марта 2017, 18:55
23

Известный спортивный комментатор Василий Уткин подчеркнул, что не увидел у сборной России четкого плана на игру с Бельгией (3:3). Также Уткин выразил мнение, что новым главным тренером национальной команды мог бы вновь стать Леонид Слуцкий.

«В игре со сборной Бельгии ничего внятного не увидел. Есть мнение, что сборная Бельгии отдала ничью нашей сборной. Это впечатление сложилось у большого количества людей. То есть они не понимают, что происходит со сборной.

Альтернатива для сборной в виде нового тренера есть всегда. Например, Слуцкий без работы сидит», – заявил Уткин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Россия Бельгия Слуцкий Леонид Уткин Василий
Комментарии (23)
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за ЦСКА с 1980г
1490803490
Не думаю,что ЛВС выход из положения. Бердыев-ДА!
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DEFENDER114
1490806210
Рейтинг забаненых в мозге стартовых слов в новости от бомбардира: Рейнгольд Селюк Уткин ...
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Krics
1490808554
Всегда поражало, что люди, которые сто метров пробежать не могут такие "профи" в спорте, если учитель не живет, как учит - это ложный учитель, остынь Вася тебя Червяк заждался.
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VENEROLOG
1490809106
утка -прости тутка!
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Kurt Broot
1490811558
Бердыев !!!
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Сильвербой
1490814905
Это товарняк! Для чего вообще их показывают!!!???
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andrebest4
1490815868
этот птицын во всем видит дерьмо..знаток блин
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4agaaa
1490815901
когда дарят 2 моментища на 90 минуте.... вратарь мирового уровня выбегает к центральному кругу, а через минуту открывает очко так, что туда дальнобой на фуре пройдёт ..... и это не договорняк????
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Taps
1490816895
Игра куплена Мудко.
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nik55
1490856602
Слуцкий без работы сидит»,а он что тренер ?
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