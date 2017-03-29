Уткин: «Есть мнение, что Бельгия отдала ничью нашей сборной»

Известный спортивный комментатор Василий Уткин подчеркнул, что не увидел у сборной России четкого плана на игру с Бельгией (3:3). Также Уткин выразил мнение, что новым главным тренером национальной команды мог бы вновь стать Леонид Слуцкий.

«В игре со сборной Бельгии ничего внятного не увидел. Есть мнение, что сборная Бельгии отдала ничью нашей сборной. Это впечатление сложилось у большого количества людей. То есть они не понимают, что происходит со сборной.

Альтернатива для сборной в виде нового тренера есть всегда. Например, Слуцкий без работы сидит», – заявил Уткин.