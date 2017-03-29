«Тосно» не заинтересован в услугах Быстрова

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» Владимиру Быстрову. Напомним, ранее сообщалось, что «быки» не намерены продлевать контракт с 33-летним хавбеком, который истекает этим летом.

«Не знаю, откуда появилась информация по полузащитнику «Краснодара» Владимиру Быстрову. Могу с уверенностью сказать, что мы этого игрока не рассматривали. «Тосно» им не интересуется», — сказал Матюшенко.

В нынешнем сезоне РФПЛ Быстров провел семь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.