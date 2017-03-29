Шавло: «Нынешняя сборная России – самая слабая за все время»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло подчеркнул, что сборная России не является мировой командой, но обладает добротным составом, который можно грамотно подвести к чемпионату мира-2018.

– Все требуют результат даже в товарищеских матчах. Правильный подход?

– Всегда обидно, когда команда терпит поражение. Но не бывает такого, чтобы за день она преобразилась. Нет сегодня таких футболистов, которые могут сотворить шедевры на поле. Нужно использовать тех, кто есть. Мы не являемся мировой топовой сборной, но у нас средний и добротный состав, который можно за полтора года подвести к чемпионату мира. А кричать, что все плохо, не надо.

– Нынешняя сборная – самая слабая за все время?

– Да. Надо судить объективно. У нас было поколение, которое радовало игрой. Сейчас из тех ребят остались Акинфеев и Жирков. Пришли новые ребята, необстрелянные. Их надо обкатывать, они должны понимать, что еще не достигли максимума.