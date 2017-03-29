«Манчестер Юнайтед» хочет купить Озила и Окслэда-Чэмберлена

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно планирует приобрести двух футболистов «Арсенала».

Сообщается, что в сферу интересов «красных дьяволов» попали полузащитник Месут Озил и нападающий Алекс Окслэд-Чэмберлен. В их услугах заинтересован главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.

Стоит отметить, что ранее оба футболиста, контракты которых с «Арсеналом» истекают в 2018 году, выразили желание покинуть лондонский клуб.

В нынешнем сезоне АПЛ Озил забил пять голов и сделал четыре результативные передачи в 22 матчах. На счету Окслэда-Чэмберлена – три гола и четыре паса в 23 играх.