Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев получил травму задней поверхности бедра в товарищеском матче против Бельгии (3:3). Напомним, что на 17-й минуте встречи 26-летний хавбек был заменен на Магомеда Оздоева.
Сообщается, что сроки восстановления зависят от степени серьезности травмы. Футболист в ближайшее время пройдет медицинское обследование в Москве.
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Дзагоев провел 12 матчей, забив один гол и сделав пять результативных передач.
Источник: «Спорт-Экспресс»
В прямом смысле жо*у рвёт на поле, извиняюсь за иронию) Редкость для сборной России. Выздоровления!