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Дзагоев получил травму задней поверхности бедра

29 марта 2017, 12:19
10

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев получил травму задней поверхности бедра в товарищеском матче против Бельгии (3:3). Напомним, что на 17-й минуте встречи 26-летний хавбек был заменен на Магомеда Оздоева.

Сообщается, что сроки восстановления зависят от степени серьезности травмы. Футболист в ближайшее время пройдет медицинское обследование в Москве.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Дзагоев провел 12 матчей, забив один гол и сделав пять результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи ЦСКА Россия Дзагоев Алан
Комментарии (10)
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maksspartak
1490779801
что то часто травмируется ((( здоровья и удачи
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Чеба
1490780260
Нужно было Виктора Гусева прислушиваться ему! Берег бы себя и до будущих побед...)
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Серго24
1490780666
мда...травма за травмой
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Danish Dynamite
1490785801
Задней поверхности бедра...
В прямом смысле жо*у рвёт на поле, извиняюсь за иронию) Редкость для сборной России. Выздоровления!
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Мары
1490788393
Невезёт парню. Сплошные травмы. Скорейшего выздоровления Алан.
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lexa52rusnnVOLGA
1490788836
че то он уж больно часто травмируется, хиляк)
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chempion_cska
1490798058
Здоровья Алану, конечно же! Ждем!
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