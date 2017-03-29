Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев получил травму задней поверхности бедра в товарищеском матче против Бельгии (3:3). Напомним, что на 17-й минуте встречи 26-летний хавбек был заменен на Магомеда Оздоева.

Сообщается, что сроки восстановления зависят от степени серьезности травмы. Футболист в ближайшее время пройдет медицинское обследование в Москве.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Дзагоев провел 12 матчей, забив один гол и сделав пять результативных передач.