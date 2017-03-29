Мойес продолжит работать в «Сандерленде» даже в случае вылета из Премьер-лиги

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес продолжит работать на своем посту даже в том случае, если команда по итогам сезона покинет Премьер-лигу. Такой карт-бланш выдал шотландскому специалисту владелец команды Эллист Шорт.

На данный момент команда занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание от спасительного 17-го места составляет семь очков. Мойес работает в «Сандерленде» с лета 2016 года. Он сменил на этом посту Сэма Эллардайса, который продолжил работу в сборную Англии.