Клубы из АПЛ хотят приобрести Брозовича

По словам агента Мирослава Биканича, представляющего интересы полузащитника «Интера» Марсело Брозовича, некоторые клуба АПЛ заинтересованы в приобретении 24-летнего игрока этим летом.

«Я не могу сказать названия, но многие английские клубы следят за Марсело и находятся в контакте с нами. Брозович будет желанным футболистом на летнем трансферном рынке», – приводит слова Биканича index.hr.

Согласно информации источника, Брозович привлек внимание «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэма». В текущем сезоне хорват провел 22 матча, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами.