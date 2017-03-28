Данишевский: «Врач «Спартака» всегда шарахался от Быстрова»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Данишевский вспомнил забавный случай, связанный с Владимиром Быстровым. Напомним, Данишевский выступал в составе «Спартака» с 2001 по 2005 год.

«В плане еды в «Спартаке» всегда все было великолепно. Помню историю про Вовку Быстрова. Ему всегда не хватало свежевыжатого сока. Он доставал нашего врача. «Док, где сок?» − регулярно спрашивал Быстров. И тут как-то раз он увидел его издалека и закричал про сок. После этого врач от него всегда шарахался», – рассказал Данишевский.

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Александр Данишевский: «В «Спартаке» Быстрову всегда не хватало сока, и он доставал этим врача»