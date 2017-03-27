Уткин: «Кутепов в некоторой степени жертва, он был брошен на амбразуру»

Известный телекомментатор Василий Уткин высказал мнение о классе защитника «Спартака» Ильи Кутепова, выразив надежду, что 23-летний футболист сможет достичь более высого уровня.

«Между Василием Березуцким и Кутеповым взросло поколение журналистов, школьников и ни одного поколения защитников. Кутепов в некоторой степени и жертва, он был брошен на амбразуру. А он что умеет, то и умеет. На уровне РФПЛ он играет с Таски и Боккетти, это вполне чемпионская пара.

Таски и Боккетти появляются на своей позиции в защите «Спартака» после выигранной конкуренции. А Кутепов не проходит через конкуренцию. Произошло много событий, после которых «Спартак» вышел на первое место, а не потому, что пришел Кутепов. Я надеюсь, что он еще вырастет как защитник. Мы вообще странный вопрос обсуждаем, как будто прогресс сборной России связан с прогрессом Кутепова. Он всего лишь один», – сказал Уткин.