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  • Уткин: «Кутепов в некоторой степени жертва, он был брошен на амбразуру»

Уткин: «Кутепов в некоторой степени жертва, он был брошен на амбразуру»

27 марта 2017, 22:16
13

Известный телекомментатор Василий Уткин высказал мнение о классе защитника «Спартака» Ильи Кутепова, выразив надежду, что 23-летний футболист сможет достичь более высого уровня.

«Между Василием Березуцким и Кутеповым взросло поколение журналистов, школьников и ни одного поколения защитников. Кутепов в некоторой степени и жертва, он был брошен на амбразуру. А он что умеет, то и умеет. На уровне РФПЛ он играет с Таски и Боккетти, это вполне чемпионская пара.

Таски и Боккетти появляются на своей позиции в защите «Спартака» после выигранной конкуренции. А Кутепов не проходит через конкуренцию. Произошло много событий, после которых «Спартак» вышел на первое место, а не потому, что пришел Кутепов. Я надеюсь, что он еще вырастет как защитник. Мы вообще странный вопрос обсуждаем, как будто прогресс сборной России связан с прогрессом Кутепова. Он всего лишь один», – сказал Уткин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья Уткин Василий
Комментарии (13)
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Мары
1490644439
Такое ощущение, что Васю пыльным мешком из за угла окуячили.Такой спитч выдвинул.А то что до этого говорил, типа забыл.А ведь стоило помнить, что этого парня по большому счёту Каррера только в прошлом году открыл.А до этого Илья всего несколько матчей провёл в Премьер Лиге.Фактически из грязи в князи, а мы с него сразу Берёз в полном расцвете сил хотим видеть.Эти архаровцы до того как раскрыться много дров наломали.А так же веток и деревьев.
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acer2003
1490644550
Ага,он жертва- аборта !
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Garrincha58
1490644918
Вася ты тоже жертва интриг на ТВ не отчаивайся придет и твое время
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zico2205
1490648848
И снова этот Птицын...Неужели нет эксперта по-серьезнее????????????
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мы_не_рабы
1490650898
"Дональ Дак" опять отжигает. Какая же он жертва. Он футболист, у которого есть любимое дело, за которое получает приличные деньги. А Таски? Таски мы видели в Белграде. Ничем не лучше.
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sprint5
1490665839
нашли Алекасандра Матросов
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19asmodey54
1490671014
уж как в сборной краснорожих братиков не хватает! и что,великой дырке в воротах замены нет?
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Мясной Упырь
1490672348
Гавное чтоб Илья не прислушивался к лярвам типа утки и червя, и все будет норм
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Sanirin79
1490673459
Вася проспался... по другому запел
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FanatSerj
1490685476
Кутепов уже сейчас медленный пешеход, в своей то молодости, а дальше что будет? Нет в нем перспективы, ладно опыт, уверенность это может нарасти, а вот бегать он быстрее уже не станет. А как его обежали это просто слезы жалости вызывают.
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