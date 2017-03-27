Бутенко: «У Федотова могут быть разные причины, почему он не сдал физподготовку, никто на нем крест не ставит»

Председатель судейского комитета и член контрольно-квалификационной комиссии РФС Андрей Бутенко заявил, что у судьи Игоря Федотова будет шанс вернуться к работе в РФПЛ, несмотря на проваленный экзамен по физической подготовке. По его словам, никто не намерен ставить крест на 40-летнем арбитре.

– Федотов не сдал йо-йо тест. А по правилам, если арбитр не сдал нормативы второй раз, то он прекращает работу до конца сезона.

– Будет шанс вернуться?

– Конечно. Никто на нем крест не ставит. У человека могут быть разные причины, почему он не сдал этот тест. Может, состояние было не то, обострилась какая-то весенняя болячка, травму получил. И поэтому боится бежать в полную силу на коротких дистанциях, чтобы окончательно не порваться. Так одно за другим и тянется. Тем более, что у судей нет врачей и массажистов, которые бы день и ночь следили за их здоровьем, восстанавливали как футболистов. Все – сами.

– Федотов не объяснял, почему у него в первый раз не получилось сдать нормативы?

– Это случилось как раз при мне – в Турции. Он не добежал буквально 50 метров, случился спазм мышц ноги. Что за упражнение? Челночный бег – 75 метров бежишь, 25 идешь. И так четыре километра. На половине последней прямой, после выхода из-за поворота, он упал и схватился за ногу.

– Продолжительность дистанции не менялась?

– Ничего не увеличивалось – все тесты согласно нормативам ФИФА. Будем надеяться на лучшее. Мы заинтересованы в Федотове. Он опытный арбитр, с харизмой, который умеет судить. Никто, повторюсь, на нем крест не ставит.