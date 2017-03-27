Месси выступил против перехода Альбы в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Ранее в СМИ сообщалось, что футболист принял предложение английского клуба, а трансфер состоится ближайшим летом.

Однако переход игрока осложняет позиция лидера каталонцев Лионеля Месси, который потребовал от руководства сохранить Альбу в рядах команды, сообщает Diario Gol. Одним из аргументов аргентинца был уход из команды Дани Алвеса, который перешел в «Ювентус» в начале текущего сезона.

Контракт Альбы с «Барселоной» истекает летом 2020 года.