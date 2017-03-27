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  • Месси выступил против перехода Альбы в «Манчестер Юнайтед»

Месси выступил против перехода Альбы в «Манчестер Юнайтед»

27 марта 2017, 17:46
18

Защитник «Барселоны» Жорди Альба входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Ранее в СМИ сообщалось, что футболист принял предложение английского клуба, а трансфер состоится ближайшим летом.

Однако переход игрока осложняет позиция лидера каталонцев Лионеля Месси, который потребовал от руководства сохранить Альбу в рядах команды, сообщает Diario Gol. Одним из аргументов аргентинца был уход из команды Дани Алвеса, который перешел в «Ювентус» в начале текущего сезона.

Контракт Альбы с «Барселоной» истекает летом 2020 года.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Манчестер Юнайтед Месси Лионель Алвес Дани Альба Жорди
Комментарии (18)
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_HiTi_MaN_
1490630575
Возомнила из себя через чур ...
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ufos73
1490630695
На месте боссов Барсы, я бы этого крашеного в Китай продал бы, хочу этих, не хочу тех... Как девочка прямо
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pegas1276
1490631372
смотрю месси то рулит командой, как босс, во парнишу попёрло, ждет его китай )))
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Armagiddon
1490631724
короче это история как с Ройем Кином в МЮ, пока САФ не психанул и продал его!!! Месси тоже это ждет, тем более уже стареет
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Anton-champion
1490631764
Власть всегда портила людей!
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Chernyi Lis
1490632339
месси решалой уже стал..
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Kulimen
1490633544
Альбе только в Испании играть, в Англии его сожрут и не позволят симулировать.
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de bruyne
1490640493
Читаю коментари смешно... месси прав альба на своем позиции один из лутчих... как алвес ушел проблема на позиции тоже самое... месси хочет команду а не как многие мне зарплату получить и все
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KARAT777
1490640848
может барсе и тренер не нужен меси зп поднимут и тренером еще будет
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Danish Dynamite
1490677401
Слишком капризный и борзенький стал. То за Аргентину играть не буду, то этих убери, то этих оставь... Федерации и клубным боссам следовало бы приструнить его. Гном, епт...
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