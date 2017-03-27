Калешин: «До удаления «Кубань» показывала качественный футбол»

Тренер «Кубани» Евгений Калешин считает, что его команда имела шансы обыграть «Нефтехимик» с более крупным счетом, если бы не удаление. Он отметил характер своих футболистов, которые смогли удержать победный счет – 1:0. После 28 туров «Кубань» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице первенства ФНЛ.

– Думаю, мы сегодня переиграли соперника, и даже когда мы остались в меньшинстве, забить второй мяч шансов у нас было больше, нежели у соперника отыграться. Естественно, характер игры поменялся: когда у нас стало на одного игрока меньше, мы стали меньше комбинировать, меньше владеть мячом. Но команда проявляет себя с хорошей духовной стороны, то есть вся команда отдается игре, на поле нет безразличных. Это видно по энергетике, которая идет от футболистов – как они сражаются, борются за каждый мяч, каждый клочок поля. Естественно, мы благодарны им за такой футбол.

Это был качественный футбол, до удаления. Думаю, у соперника практически не было шанса противостоять нам. После удаления это уже был характер, дух и, моментами, конечно, мастерство, когда мы могли реализовать второй шанс.

– Как проходит восстановление Армаша, и каковы его дальнейшие перспективы?

– Игорь, можно сказать, пятьдесят процентов занятий проводит с командой. Еще неделю или две он не сможет заниматься в общей группе – требуется еще немного времени. В то время как Гапон и Смирнов уже вливаются в общую группу.

Есть определенные сроки восстановления, мы не хотим их нарушать, чтобы качественно восстановить игрока и затем не было рецидива. Слушаем наш медицинский штаб, тренера, занимающегося реабилитацией, выполняем все их указания. Как только они скажут, что он готов, сразу запускаем его в конкурентную среду.