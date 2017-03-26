Милич: «Забить гол «Спартаку» – это великолепно. Гол посвящаю сыну»

Нападающий «Црвены Звезды» Неманья Милич, ставший автором победного гола в товарищеском матче против «Спартака» (2:1), подвел итоги матча. Форвард посвятил забитый мяч своему сыну.

«Красивая игра перед, на которую пришло много болельщиков. Хочу поблагодарить тех, кто пришел на матч и создал отличную атмосферу. Забить гол в таком матче и такому сопернику – это великолепно. Это мой первый гол на этом стадионе. Надеюсь продолжить забивать и дальше. Посвящаю гол сыну. Получился хороший тест для того, чтобы увидеть, на каком уровне мы находимся на самом деле. Считаю, что мы сыграли хорошо», – сказал Милич.