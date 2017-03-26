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    Милич: «Забить гол «Спартаку» – это великолепно. Гол посвящаю сыну»

    Нападающий «Црвены Звезды» Неманья Милич, ставший автором победного гола в товарищеском матче против «Спартака» (2:1), подвел итоги матча. Форвард посвятил забитый мяч своему сыну.

    «Красивая игра перед, на которую пришло много болельщиков. Хочу поблагодарить тех, кто пришел на матч и создал отличную атмосферу. Забить гол в таком матче и такому сопернику – это великолепно. Это мой первый гол на этом стадионе. Надеюсь продолжить забивать и дальше. Посвящаю гол сыну. Получился хороший тест для того, чтобы увидеть, на каком уровне мы находимся на самом деле. Считаю, что мы сыграли хорошо», – сказал Милич.

    Источник: ФК «Црвена Звезда»

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    26.03.2017 00:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 26 марта 2017, 08:58

      Хороший матч

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