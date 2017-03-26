Толиссо заявил, что слухи о переходе в «Ювентус» добавляют ему мотивации

Полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо высказал мнение об интересе к своей персоне со стороны «Ювентуса», а также подтвердил факт переговоров с «Наполи» в прошлом сезоне. По словам футболиста, ему нравится Серия А.

«Когда мне говорят про интерес такого большого клуба, как «Ювентус», у меня появляется еще больше мотивации закончить этот сезон максимально хорошо. Да, ранее мне поступало предложение от «Наполи», теперь слухи отправляют меня в «Юве». Это приятно, потому что Серия A — замечательная лига. Но сейчас мне нужно сосредоточиться на «Лионе». Мы полностью сконцентрированы и намерены попасть минимум в Лигу Европы», – сказал футболист в интервью Europe 1.

22-летний Толиссо выступает за «Лион» с 2013 года. На его счету 102 матча и 17 забитых голов.