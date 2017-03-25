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    Орещук: «Я на всех углах буду кричать: «Лимит – зло». Живая конкуренция отсутствует»

    Футбольный агент Роман Орещук поддержал журналиста Игоря Рабинера, высказавшего мнение, что лимит на легионеров является роковым решением главы РФС Виталия Мутко.

    «О каком решении (не фразе, там понятно) Мутко будут вспоминать дольше всего? О лимите. Это роковое решение приняли в его первый срок в РФС», – написал Рабинер на своей странице Twitter.

    «Я на всех углах кричал и буду кричать: «Лимит – зло». Живая конкуренция отсутствует. И зарплата завышенная у тех, у кого российский паспорт», – ответил ему Орещук.

    В пятницу, 24 марта, сборная России в контрольном поединке уступила в Краснодаре Кот-д’Ивуару (0:2).

    Источник: Twitter

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    25.03.2017 12:14
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 25 марта 2017, 23:30

      Провокатор! Денег ему мало. Сволочи, Натащили в РФПЛ черножопое
      быдло. Сборную не из кого собирать. Так они придумали, как черножопых натурализовывать.

      1
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 25 марта 2017, 18:00

      Будешь кричать, когда в следственном комитете, тебе яйца прижмут и спросят, сколько и кому ты дал откатов, чтобы протянуть в РФПЛ кучу всякого мусора

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 25 марта 2017, 17:51

      Лимит - это теже заградительные меры как и с тачками... Ввозить нельзя, а зачем делать АвтоВАЗу лучше? если их делают монополистами...

      0
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      Рейтинг: +100

      ROTOROVEC 25 марта 2017, 15:17

      Пособирать молодых ребят с деревень, и прочих тех кто не зазвездился, дать их Бекиевичу и дать время, он я думаю сделает нормальных бьющихся за страну футболистов) а МУДло с Черчесом уволить

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 марта 2017, 15:11

      Да Мудко вообще дебил ёпт.
      У него даже справка скорее всего есть, но он её тщательно скрывает.
      За короткий срок, с необычайно огромным бюджетом , полностью угробить футбол в стране, это дорогого стоит.

      -3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 марта 2017, 15:01

      горло сорвешь, а толку то что они же все там на верху глухие слепые и тупые

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > Garrincha58 25 марта 2017, 15:23

      кесонова болезнь, быстро всплыло, нюх и слух потеряло

      0
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 25 марта 2017, 13:29

      Слушайте, ну мы же все видели, что происходило, когда не было никаких лимитов. Когда клубам в принципе было проще привезти левых иностранцев, чем выращивать своих футболистов - и мы видели по 11 легионеров в старте. Не было бы лимита - мы бы сейчас не говорили о том, что Кутепов там не соответствует уровню сборной. Мы бы даже его бы тут не увидели. Может, даже таких игроков бы не набрали.

      Второй вопрос, что лимит - это лишь ограничительная мера. Он в системном плане подготовки игроков вообще ничего не решает. Он лишь даёт им возможность играть. Но если играть некому, то он не работает. Системы подготовки нет - вот в чём беда. Это проблема.

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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Torvald64 25 марта 2017, 13:51

      Насчет системы подготовки молодежи много раз согласен. Наши методики отстают от западных лет на 15-20 минимум. Но и лимит не выход абсолютно. Нужно его отменять, но с определенными поправками.

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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > VVM1964 25 марта 2017, 13:59

      Можно)) Только эти деньги легче распилить, чем пустить на развитие детского футбола.

      1
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > Torvald64 25 марта 2017, 14:18

      При лимите или отмене иностранцев вообще, г-ну Орещуку, чтобы прокормиться, придется ездить не в сытую Европу, а в Задрищенск в поиске наших талантов, а их полно.

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 марта 2017, 12:46

      Не на углах надо кричать, вы же не коты в марте. Петицию в РФС и президенту, дела пойдут.....

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      Рейтинг: +82

      STALKER27 > пряник929 25 марта 2017, 12:54

      Поддерживаю

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 25 марта 2017, 12:28

      Вроде нашему ПРЕЗИДЕНТУ футбол нравится.
      Почему нет действий ( против мутьКО

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      Рейтинг: +16

      Юра80 25 марта 2017, 12:27

      правильно играть должен сильнейший а никакой нибудь юсупов

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      Рейтинг: +4024

      raritet > Юра80 25 марта 2017, 13:15

      Боаш хотел покричать ,не получилось ... не поняли

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