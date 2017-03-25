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  • Орещук: «Я на всех углах буду кричать: «Лимит – зло». Живая конкуренция отсутствует»

Орещук: «Я на всех углах буду кричать: «Лимит – зло». Живая конкуренция отсутствует»

25 марта 2017, 12:14
19

Футбольный агент Роман Орещук поддержал журналиста Игоря Рабинера, высказавшего мнение, что лимит на легионеров является роковым решением главы РФС Виталия Мутко.

«О каком решении (не фразе, там понятно) Мутко будут вспоминать дольше всего? О лимите. Это роковое решение приняли в его первый срок в РФС», – написал Рабинер на своей странице Twitter.

«Я на всех углах кричал и буду кричать: «Лимит – зло». Живая конкуренция отсутствует. И зарплата завышенная у тех, у кого российский паспорт», – ответил ему Орещук.

В пятницу, 24 марта, сборная России в контрольном поединке уступила в Краснодаре Кот-д’Ивуару (0:2).

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кот-д'Ивуар
Комментарии (19)
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Юра80
1490434051
правильно играть должен сильнейший а никакой нибудь юсупов
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Юрэс
1490434090
Вроде нашему ПРЕЗИДЕНТУ футбол нравится. Почему нет действий ( против мутьКО
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пряник929
1490435171
Не на углах надо кричать, вы же не коты в марте. Петицию в РФС и президенту, дела пойдут.....
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Torvald64
1490437749
Слушайте, ну мы же все видели, что происходило, когда не было никаких лимитов. Когда клубам в принципе было проще привезти левых иностранцев, чем выращивать своих футболистов - и мы видели по 11 легионеров в старте. Не было бы лимита - мы бы сейчас не говорили о том, что Кутепов там не соответствует уровню сборной. Мы бы даже его бы тут не увидели. Может, даже таких игроков бы не набрали. Второй вопрос, что лимит - это лишь ограничительная мера. Он в системном плане подготовки игроков вообще ничего не решает. Он лишь даёт им возможность играть. Но если играть некому, то он не работает. Системы подготовки нет - вот в чём беда. Это проблема.
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Garrincha58
1490443301
горло сорвешь, а толку то что они же все там на верху глухие слепые и тупые
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Мары
1490443909
Да Мудко вообще дебил ёпт. У него даже справка скорее всего есть, но он её тщательно скрывает. За короткий срок, с необычайно огромным бюджетом , полностью угробить футбол в стране, это дорогого стоит.
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ROTOROVEC
1490444278
Пособирать молодых ребят с деревень, и прочих тех кто не зазвездился, дать их Бекиевичу и дать время, он я думаю сделает нормальных бьющихся за страну футболистов) а МУДло с Черчесом уволить
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Аид666
1490453504
Лимит - это теже заградительные меры как и с тачками... Ввозить нельзя, а зачем делать АвтоВАЗу лучше? если их делают монополистами...
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sochi-2013
1490454053
Будешь кричать, когда в следственном комитете, тебе яйца прижмут и спросят, сколько и кому ты дал откатов, чтобы протянуть в РФПЛ кучу всякого мусора
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Viktor781
1490473842
Провокатор! Денег ему мало. Сволочи, Натащили в РФПЛ черножопое быдло. Сборную не из кого собирать. Так они придумали, как черножопых натурализовывать.
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