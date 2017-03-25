Орещук: «Я на всех углах буду кричать: «Лимит – зло». Живая конкуренция отсутствует»

Футбольный агент Роман Орещук поддержал журналиста Игоря Рабинера, высказавшего мнение, что лимит на легионеров является роковым решением главы РФС Виталия Мутко.

«О каком решении (не фразе, там понятно) Мутко будут вспоминать дольше всего? О лимите. Это роковое решение приняли в его первый срок в РФС», – написал Рабинер на своей странице Twitter.

«Я на всех углах кричал и буду кричать: «Лимит – зло». Живая конкуренция отсутствует. И зарплата завышенная у тех, у кого российский паспорт», – ответил ему Орещук.

В пятницу, 24 марта, сборная России в контрольном поединке уступила в Краснодаре Кот-д’Ивуару (0:2).