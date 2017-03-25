Канчельскис: «Кутепов не готов играть на уровне сборной»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение об игре защитника «Спартака» Ильи Кутепова в товарищеской встрече против команды Кот-д'Ивуара (0:2). По мнению Канчельскиса, 23-летний футболист не готов принимать участие в матчах уровня сборной.

– Почему Кутепов так много ошибался?

– Он на уровне сборной играть пока не готов. Нужно обратить внимание, что он и в «Спартаке» по сезону ошибается. Уровень футбола в чемпионате России редко сопоставим с такими матчами, а Кутепов, по сути, играл пока только в РФПЛ. Надо предпринимать какие-то меры.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кутепов провел 20 матчей, в которых получил три желтые карточки.