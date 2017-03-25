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    Канчельскис: «Кутепов не готов играть на уровне сборной»

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение об игре защитника «Спартака» Ильи Кутепова в товарищеской встрече против команды Кот-д'Ивуара (0:2). По мнению Канчельскиса, 23-летний футболист не готов принимать участие в матчах уровня сборной.

    – Почему Кутепов так много ошибался?

    – Он на уровне сборной играть пока не готов. Нужно обратить внимание, что он и в «Спартаке» по сезону ошибается. Уровень футбола в чемпионате России редко сопоставим с такими матчами, а Кутепов, по сути, играл пока только в РФПЛ. Надо предпринимать какие-то меры.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Кутепов провел 20 матчей, в которых получил три желтые карточки.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.03.2017 10:50
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 марта 2017, 16:45

      Кутепов ПОКА не готов... Поиграет у Карреры год или два, и будет ГОТОВ! Если Федун Карреру сохранит, а не назначит очередного шалопая... И козла отпущения...

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 26 марта 2017, 15:08

      У вас в 90-х была по фамилиям классная сборная, но вы тоже ничего не добились. Поэтому не надо здесь на одного Кутепова все шашки кидать.

      0
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      Рейтинг: +20

      Konjaga 25 марта 2017, 15:05

      Кутепов вообще не готов играть....Он и в свинаре косяки упарывает...

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 марта 2017, 14:46

      Андрей прям Африку открыл.
      Да у нас большая часть сборной к её уровню не готова.
      А у меньшей части сплошь поголовно тросточки и песок из одного места сыпется.

      -3
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      Рейтинг: +8018

      nik55 25 марта 2017, 14:24

      вся сборная не готова и тренер вместе с ними

      2
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      Рейтинг: +17

      Den_777 25 марта 2017, 13:52

      Ему ещё расти и расти.
      Отстаньте от него, чёрт возьми!!!
      И напоминаю вчера был товарищеский матч.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 25 марта 2017, 12:43

      не уверен , то он способен и в ФНЛ играть.... максимум 2 дивизион северной Кореи

      -3
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      Рейтинг: +32

      pro-vad 25 марта 2017, 12:26

      Почему Набиуллина не поставили в основу? Кто такой Кутепов и кто его продвигает?

      -1
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      Рейтинг: +4934

      polt 25 марта 2017, 11:23

      Футболу нашему наступает полный звиздец, и на уровне клубов и сборной. Светлое пятнышко еще может быть Ростов в ЛЕ. Судейство, техника наших игроков, невнятнейшая игра сборной... Нужны кардинальные меры государственного уровня.Чинуши от футбола погрязли в коррупции и разврате.

      4
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 25 марта 2017, 11:23

      Пока рулит Черчесов не будет нормальной сборной у нас!

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > SunRomeS 25 марта 2017, 14:13

      А при Капелло и Слуцкого была сборная? просто это уровень наших футболистов, сейчас им только нужно бабло!

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > Челнинец 25 марта 2017, 22:24

      В том то и дело! Он придурок понабрал гавно и с этим пытается что-то делать....а хуле с гавном делать????

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