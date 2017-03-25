Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Канчельскис: «Кутепов не готов играть на уровне сборной»

25 марта 2017, 10:50
16

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение об игре защитника «Спартака» Ильи Кутепова в товарищеской встрече против команды Кот-д'Ивуара (0:2). По мнению Канчельскиса, 23-летний футболист не готов принимать участие в матчах уровня сборной.

– Почему Кутепов так много ошибался?

– Он на уровне сборной играть пока не готов. Нужно обратить внимание, что он и в «Спартаке» по сезону ошибается. Уровень футбола в чемпионате России редко сопоставим с такими матчами, а Кутепов, по сути, играл пока только в РФПЛ. Надо предпринимать какие-то меры.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кутепов провел 20 матчей, в которых получил три желтые карточки.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Кутепов Илья Канчельскис Андрей
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
T 72
1490428827
На уровне этой сборной у меня даже пятиклашки во дворе гоняют,даже лучше,они все победить хотят
Ответить
yorgenbarenz
1490428995
Не только Кутепов.И остальные не лучше.Родители,в своё время,наприводили за деньги в школы своих чад,которых тренировали заурядные бывшие игроки.Создали по образу своему и подобию.Вот и бегают в футболках сборной механические куклы.
Ответить
artem 81
1490430068
У нашей сборной ни техники, ни физ. подготовки, шлак еб....й.
Ответить
SunRomeS
1490430182
Пока рулит Черчесов не будет нормальной сборной у нас!
Ответить
polt
1490430192
Футболу нашему наступает полный звиздец, и на уровне клубов и сборной. Светлое пятнышко еще может быть Ростов в ЛЕ. Судейство, техника наших игроков, невнятнейшая игра сборной... Нужны кардинальные меры государственного уровня.Чинуши от футбола погрязли в коррупции и разврате.
Ответить
pro-vad
1490434013
Почему Набиуллина не поставили в основу? Кто такой Кутепов и кто его продвигает?
Ответить
Cant Stop
1490435010
не уверен , то он способен и в ФНЛ играть.... максимум 2 дивизион северной Кореи
Ответить
nik55
1490441052
вся сборная не готова и тренер вместе с ними
Ответить
Мары
1490442403
Андрей прям Африку открыл. Да у нас большая часть сборной к её уровню не готова. А у меньшей части сплошь поголовно тросточки и песок из одного места сыпется.
Ответить
Konjaga
1490443554
Кутепов вообще не готов играть....Он и в свинаре косяки упарывает...
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
1
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
18
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+