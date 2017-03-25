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    Карвахаль заявил, что играет за лучший в мире клуб и сборную

    Защитник «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль поделился наблюдениями от матча отборочного этапа чемпионата мира-2018 против Израиля, а также заявил, что выступает за лучший в мире клуб и национальную команду.

    «Мне повезло быть частью лучшего клуба и лучшей сборной. Главный тренер сегодня просил меня регулярно подключаться к атакам, что я и пытался делать. Против меня играли очень быстрые соперники, но мне нравилось идти вперед», – заявил Карвахаль.

    В нынешнем сезоне чемпионата Испании Карвахаль сделал две результативные передачи в 19 матчах.

    Источник: Marca

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    25.03.2017 10:36
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