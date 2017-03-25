Карвахаль заявил, что играет за лучший в мире клуб и сборную

Защитник «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль поделился наблюдениями от матча отборочного этапа чемпионата мира-2018 против Израиля, а также заявил, что выступает за лучший в мире клуб и национальную команду.

«Мне повезло быть частью лучшего клуба и лучшей сборной. Главный тренер сегодня просил меня регулярно подключаться к атакам, что я и пытался делать. Против меня играли очень быстрые соперники, но мне нравилось идти вперед», – заявил Карвахаль.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Карвахаль сделал две результативные передачи в 19 матчах.