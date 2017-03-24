Бурлак входит в сферу интересов «Зенита»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак может продолжить карьеру в «Зените». По информации источника, руководство петербургского клуба рассматривает 27-летнего россиянина в качестве замены Николасу Ломбертсу, который сегодня подписал контракт с «Остенде».

По данным Transfermarkt, стоимость Бурлака оценивается в 1,3 миллиона евро. Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2018 года.

В нынешнем сезоне защитник провел за «Рубин» в РФПЛ 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.