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Бурлак входит в сферу интересов «Зенита»

24 марта 2017, 20:24
10

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак может продолжить карьеру в «Зените». По информации источника, руководство петербургского клуба рассматривает 27-летнего россиянина в качестве замены Николасу Ломбертсу, который сегодня подписал контракт с «Остенде».

По данным Transfermarkt, стоимость Бурлака оценивается в 1,3 миллиона евро. Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2018 года.

В нынешнем сезоне защитник провел за «Рубин» в РФПЛ 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Трансферы Рубин Зенит Бурлак Тарас
Комментарии (10)
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alexidj
1490376774
хватит вам и Новосельцева..из одного перспективного игрока сделали уже лавочника..
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aguila_real
1490377758
Бурлак с Волги)
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clausmensen
1490377854
вместо Ломбертса же должен кто то сидеть
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Gr1goRush
1490378728
Не надо второго Новосельцева
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Garrincha58
1490386745
собирают весь русский сброд когда это было чтобы в сборной от Зенита был всего один игрок и тот Жирков старый и не питерец, доигрались уже до краев, Газпром ау!
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Мары
1490405426
И кто только в эту сферу не входит.
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pro-vad
1490433859
Рубину надо его отдавать, пока что-то стоит. Главное замену в каникулы найти хорошую!
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Nevsky_RU
1490433970
Зенит решил всё гавнецо с рашен паспортом по РФПЛ собрать?... чем этот вечно падающий надежды лучше любого молодого защитника из дубля или Зенита-2? Что-то я вообще перестал понимать вектор развития команды. Трансферы в нелепом стиле Спартака
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Garrincha58
1490443972
вот опять если это правда то Бурлак никогда бы не играл в Зените если бы не лимит да и нынешние игрочишки тоже
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Cuervo
1490495936
на лавку вместо Ломбертса
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