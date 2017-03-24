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    Бурлак входит в сферу интересов «Зенита»

    Защитник «Рубина» Тарас Бурлак может продолжить карьеру в «Зените». По информации источника, руководство петербургского клуба рассматривает 27-летнего россиянина в качестве замены Николасу Ломбертсу, который сегодня подписал контракт с «Остенде».

    По данным Transfermarkt, стоимость Бурлака оценивается в 1,3 миллиона евро. Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2018 года.

    В нынешнем сезоне защитник провел за «Рубин» в РФПЛ 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.

    Источник: ФАН

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    24.03.2017 20:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 26 марта 2017, 05:38

      на лавку вместо Ломбертса

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 марта 2017, 15:12

      вот опять если это правда то Бурлак никогда бы не играл в Зените если бы не лимит да и нынешние игрочишки тоже

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 25 марта 2017, 12:26

      Зенит решил всё гавнецо с рашен паспортом по РФПЛ собрать?... чем этот вечно падающий надежды лучше любого молодого защитника из дубля или Зенита-2? Что-то я вообще перестал понимать вектор развития команды. Трансферы в нелепом стиле Спартака

      0
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      Рейтинг: +32

      pro-vad 25 марта 2017, 12:24

      Рубину надо его отдавать, пока что-то стоит. Главное замену в каникулы найти хорошую!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 марта 2017, 04:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И кто только в эту сферу не входит.

      -4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 марта 2017, 23:19

      собирают весь русский сброд когда это было чтобы в сборной от Зенита был всего один игрок и тот Жирков старый и не питерец, доигрались уже до краев, Газпром ау!

      2
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 24 марта 2017, 21:05

      Не надо второго Новосельцева

      1
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      Рейтинг: +24

      clausmensen 24 марта 2017, 20:50

      вместо Ломбертса же должен кто то сидеть

      2
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 24 марта 2017, 20:49

      Бурлак с Волги)

      0
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      Рейтинг: +447

      alexidj 24 марта 2017, 20:32

      хватит вам и Новосельцева..из одного перспективного игрока сделали уже лавочника..

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