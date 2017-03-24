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    Источник: «Спартак» может приобрести у «Ювентуса» Асамоа

    Полузащитник «Ювентуса» Квадво Асамоа может продолжить карьеру в «Спартаке». По информации источника, руководство московского клуба рассматривает 28-летнего ганца в качестве усиления состава под возможный выход команды в Лигу чемпионов.

    По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 11 миллионов евро. Действующее соглашение игрока с туринским клубом истекает летом 2018 года.

    В нынешнем сезоне Асамоа провел за «Ювентус» в Серии А 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.

    Источник: ФАН

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    24.03.2017 19:49
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 30 марта 2017, 16:06

      Если это случится это будет очень хорошо для Спартака .Квадво очень надежный игрок,когда он играет за Юве. он как минимум не портит картину,а не играет он много по моему ,потому что Аллегри просто не знает куда его лучше поставить.То,что Асамоа не играет это скорее вопрос не к нему,а к Максимиллиано,при Конте он играл много.И ганец еще совсем не стар.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 марта 2017, 14:49

      Лучше предложить Каррере за небольшое вознаграждение выбрать в Спартак перспективных защитников из низших итальянских лиг( Из хороших команд не поедут) Это будет намного дешевле и эффективней для народной команды , чем покупка ещё одного полузащитника да ещё и за такие деньги, а на сдачу можно пригласить ещё одного специалиста (тренера) по работе с защитной линией ,желательно, толкового земляка Карреры...

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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ > ribavadim 25 марта 2017, 23:54

      Изначально с этой целью "специалиста (тренера) по работе с защитной линией " Каррера и был приглашен в Спартак .

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > АНТИЛОПА ГНУ 26 марта 2017, 06:19

      Но теперь у него другой статус. А хороший помощник лишним не будет,при условии, что эту озвученную сумму всё равно нужно потратить. Итальянцы не страдают от нехватки хороших защитников, а Спартаку они нужны и мы это видим.

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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ > ribavadim 27 марта 2017, 00:28

      да цз - это слабое звено в Спартаке , кто бы спорил .

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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 марта 2017, 04:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А поедет ли он в наш чемпионат ?

      -4
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      Рейтинг: +23534

      Мары > klifS 25 марта 2017, 14:56

      А фиг его знает.
      Если собираются играть в ЛЧ, то нужен.
      Для внутреннего первенства, вряд ли.

      -3
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      Рейтинг: +175

      Freux 25 марта 2017, 01:42

      ладно хоть мало карточек зарабатывает)

      1
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      Рейтинг: +34

      СеняШахты 24 марта 2017, 21:03

      Конечно может

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 24 марта 2017, 20:56

      За 15 Лямов и купят)
      Вот умеет Маротта игроков продавать)

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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 24 марта 2017, 19:58

      К Каррере то может и поедет

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 24 марта 2017, 19:53

      не поедет он в Спартак

      -1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > VVM1964 24 марта 2017, 21:03

      в наш чемп он не поедет 100%

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