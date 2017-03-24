Источник: «Спартак» может приобрести у «Ювентуса» Асамоа

Если это случится это будет очень хорошо для Спартака .Квадво очень надежный игрок,когда он играет за Юве. он как минимум не портит картину,а не играет он много по моему ,потому что Аллегри просто не знает куда его лучше поставить.То,что Асамоа не играет это скорее вопрос не к нему,а к Максимиллиано,при Конте он играл много.И ганец еще совсем не стар.
Полузащитник «Ювентуса» Квадво Асамоа может продолжить карьеру в «Спартаке». По информации источника, руководство московского клуба рассматривает 28-летнего ганца в качестве усиления состава под возможный выход команды в Лигу чемпионов.
По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 11 миллионов евро. Действующее соглашение игрока с туринским клубом истекает летом 2018 года.
В нынешнем сезоне Асамоа провел за «Ювентус» в Серии А 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.