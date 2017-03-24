Источник: «Спартак» может приобрести у «Ювентуса» Асамоа

Полузащитник «Ювентуса» Квадво Асамоа может продолжить карьеру в «Спартаке». По информации источника, руководство московского клуба рассматривает 28-летнего ганца в качестве усиления состава под возможный выход команды в Лигу чемпионов.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 11 миллионов евро. Действующее соглашение игрока с туринским клубом истекает летом 2018 года.

В нынешнем сезоне Асамоа провел за «Ювентус» в Серии А 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.