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Источник: «Спартак» может приобрести у «Ювентуса» Асамоа

24 марта 2017, 19:49
17

Полузащитник «Ювентуса» Квадво Асамоа может продолжить карьеру в «Спартаке». По информации источника, руководство московского клуба рассматривает 28-летнего ганца в качестве усиления состава под возможный выход команды в Лигу чемпионов.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 11 миллионов евро. Действующее соглашение игрока с туринским клубом истекает летом 2018 года.

В нынешнем сезоне Асамоа провел за «Ювентус» в Серии А 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Ювентус Асамоа Квадво
Комментарии (17)
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Cant Stop
1490374426
не поедет он в Спартак
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Gazelvagen877
1490374719
К Каррере то может и поедет
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Juve1897
1490378189
За 15 Лямов и купят) Вот умеет Маротта игроков продавать)
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СеняШахты
1490378602
Конечно может
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Freux
1490395361
ладно хоть мало карточек зарабатывает)
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Мары
1490405368
А поедет ли он в наш чемпионат ?
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ribavadim
1490442544
Лучше предложить Каррере за небольшое вознаграждение выбрать в Спартак перспективных защитников из низших итальянских лиг( Из хороших команд не поедут) Это будет намного дешевле и эффективней для народной команды , чем покупка ещё одного полузащитника да ещё и за такие деньги, а на сдачу можно пригласить ещё одного специалиста (тренера) по работе с защитной линией ,желательно, толкового земляка Карреры...
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hevbn 28
1490879183
Если это случится это будет очень хорошо для Спартака .Квадво очень надежный игрок,когда он играет за Юве. он как минимум не портит картину,а не играет он много по моему ,потому что Аллегри просто не знает куда его лучше поставить.То,что Асамоа не играет это скорее вопрос не к нему,а к Максимиллиано,при Конте он играл много.И ганец еще совсем не стар.
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