Семенов, Кутепов и Бухаров сыграют с Кот-д'Ивуаром с первых минут матча

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч против команды Кот-д'Ивуара. Напомним, встреча пройдет сегодня в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этой игры.

Россия: Акинфеев, Семенов, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Головин, Самедов, Ерохин, Полоз, Бухаров.

Запасные: Беленов, Гилерме, Фернандес, Шишкин, Васин, Джикия, Ал. Миранчук, Каннуников, Д. Комбаров, Нойштедтер, Оздоев, Газинский.

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