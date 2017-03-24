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    Семенов, Кутепов и Бухаров сыграют с Кот-д'Ивуаром с первых минут матча

    Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч против команды Кот-д'Ивуара. Напомним, встреча пройдет сегодня в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этой игры.

    Россия: Акинфеев, Семенов, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Головин, Самедов, Ерохин, Полоз, Бухаров.

    Запасные: Беленов, Гилерме, Фернандес, Шишкин, Васин, Джикия, Ал. Миранчук, Каннуников, Д. Комбаров, Нойштедтер, Оздоев, Газинский.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2017 17:50
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 марта 2017, 19:01

      Нойштедтер - на кой он нужен?... Евро показало его "способности"....

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 24 марта 2017, 18:47

      В опорной Шурик ,Зобнин,на флангах Шурик С. и Ерохин,ну а Полоз по центру под Шуриком Б. На мой взгляд ,вроде так.

      -1
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 24 марта 2017, 18:17

      Вот Вам и Ростов играющий от обороны. А нападающие все в сборной. Позор остальным. А Ростову респект

      7
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      Рейтинг: +702

      19element87 24 марта 2017, 18:17

      Марио надо было в основу!!!

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > 19element87 24 марта 2017, 18:51

      Не надо! Болей за Россию, а не за натурализацию!

      2
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      Рейтинг: +702

      19element87 > Serjoga 24 марта 2017, 18:59

      А я за Россию и болею, а ты случаем не нацист и девиз у тебя случайно не "Россия для Русских"?? Дай Бог чтобы я ошибался!!!

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > 19element87 25 марта 2017, 02:50

      нет, не нацист.Просто нужно своих воспитывать и тренировать, а не чужими плодами пользоваться.

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      Рейтинг: +702

      19element87 > Serjoga 25 марта 2017, 10:02

      он захотел стать гражданином Российской Федерации, в чём проблема,? почему он не может помогать нашей сборной в достижении положительных результатов??? Почему в других странах это нормально, а у нас с этим проблема?! складывается такое ощущение что у нас какая то нацисткая страна... Давайте не будем позорить нашу страну, если он хочет выступать - пусть выступает, главное чтобы тренер давал ему играть!!!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > 19element87 25 марта 2017, 14:34

      Если как Гильерме сам оформил гражданство, выучил русский язык, все сделал сам, так кто же против? Он законный гражданин РФ и имеет все права! А Фернандеса, Нойштендера натурализовали! Это 2 большие разницы!

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      Рейтинг: +971

      г.Онега 24 марта 2017, 18:02

      Головин ,Нойштедтер, Гилерме, лишние ,можно было бы за место их других приглосить

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > г.Онега 24 марта 2017, 18:29

      Вы на Шурика не гоните,мистер, он сейчас в отличной форме и игрок основы в ЦСКА. На его плечах очень много черновой работы в центре полузащиты.

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      Рейтинг: +971

      г.Онега > shurik45 24 марта 2017, 19:25

      да говно он твой Шурка ,видел как он играет в центре полузащите в сборной,особенно на евро

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      Рейтинг: +971

      г.Онега > г.Онега 24 марта 2017, 19:52

      45минут что то не видно его черновой работы)) бегает толька туда сюда и на левый край )

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > г.Онега 24 марта 2017, 22:08

      Ну я и смотрю ,уважаемый,как вы разбираетесь в футболе.)

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