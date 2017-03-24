Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бышовец предполагает, что Россия выиграет у Кот-д'Ивуара с разницей в два мяча

    Российский специалист Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кот-д'Ивуара. По его мнению, команда Станислава Черчесова одержит в этой игре победу над соперником с разницей в два мяча.

    «Я оптимистично настроен, несмотря на то что команда давно не собиралась. Есть определенные проблемы, в том числе и в атаке: нет Смолова, Дзюбы, но замены в лице Полоза и Бухарова позволят нам выиграть. У соперника много представителей европейских клубов, но это не самый боевой состав. Не сильно должно отразиться отсутствие Глушакова и Дзагоева. Ерохин, Миранчук, Зобнин благодаря целеустремленности и качеству игры могут заявить о себе.

    Благоприятен тот факт, что в команде хорошая обстановка и единство. Я думаю, что есть возможность поэкспериментировать и в обороне, и по схеме игры и посмотреть вновь прибывших игроков. Соперник позволяет организовать хороший спарринг и в то же время получить максимум информации о состоянии сборной на сегодняшний день. Я думаю, что не пропустим и забьем. Может, не будет крупного счета, но разница в два мяча может быть», — сказал Бышовец.

    Напомним, что матч Россия – Кот-д'Ивуар пройдет сегодня в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.03.2017 16:28
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25

      ттт40 24 марта 2017, 22:37

      УГАДАЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 24 марта 2017, 19:39

      Бышовец известный прогнозист, если бы он еще на свои прогнозы деньги ставил....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Himik007 24 марта 2017, 16:42

      Он обкуриля что ли???

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11