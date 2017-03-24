Бышовец предполагает, что Россия выиграет у Кот-д'Ивуара с разницей в два мяча

Российский специалист Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кот-д'Ивуара. По его мнению, команда Станислава Черчесова одержит в этой игре победу над соперником с разницей в два мяча.

«Я оптимистично настроен, несмотря на то что команда давно не собиралась. Есть определенные проблемы, в том числе и в атаке: нет Смолова, Дзюбы, но замены в лице Полоза и Бухарова позволят нам выиграть. У соперника много представителей европейских клубов, но это не самый боевой состав. Не сильно должно отразиться отсутствие Глушакова и Дзагоева. Ерохин, Миранчук, Зобнин благодаря целеустремленности и качеству игры могут заявить о себе.

Благоприятен тот факт, что в команде хорошая обстановка и единство. Я думаю, что есть возможность поэкспериментировать и в обороне, и по схеме игры и посмотреть вновь прибывших игроков. Соперник позволяет организовать хороший спарринг и в то же время получить максимум информации о состоянии сборной на сегодняшний день. Я думаю, что не пропустим и забьем. Может, не будет крупного счета, но разница в два мяча может быть», — сказал Бышовец.

Напомним, что матч Россия – Кот-д'Ивуар пройдет сегодня в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.