Отбор на ЧМ-2018. Гол Хамеса Родригеса помог Колумбии обыграть Боливию

В рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Колумбии одержала минимальную победу над Боливией. Единственный мяч в этой встрече забил Хамес Родригес. Победный результат позволил колумбийской команде, набравшей 21 очко, выйти на третье место в турнирной таблице. Боливия, имея в активе 11 очков, располагается на восьмой строчке.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. КОНМЕБОЛ. Групповой этап. 13-й тур

Колумбия – Боливия – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Хамес Родригес, 83.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

Турнирная таблица отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)