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    Отбор на ЧМ-2018. Гол Хамеса Родригеса помог Колумбии обыграть Боливию

    В рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Колумбии одержала минимальную победу над Боливией. Единственный мяч в этой встрече забил Хамес Родригес. Победный результат позволил колумбийской команде, набравшей 21 очко, выйти на третье место в турнирной таблице. Боливия, имея в активе 11 очков, располагается на восьмой строчке.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. КОНМЕБОЛ. Групповой этап. 13-й тур

    Колумбия – Боливия – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Хамес Родригес, 83.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Турнирная таблица отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2017 01:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 28 марта 2017, 19:51

      покажи себя там пусть перес увидеть на что ты способен!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 марта 2017, 08:06

      помог,молодец...

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      Рейтинг: +26

      Дмитрий(кб) 24 марта 2017, 02:55

      Неплохо.

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