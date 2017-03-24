Отбор на ЧМ-2018. Гол Хамеса Родригеса помог Колумбии обыграть Боливию

покажи себя там пусть перес увидеть на что ты способен!
В рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Колумбии одержала минимальную победу над Боливией. Единственный мяч в этой встрече забил Хамес Родригес. Победный результат позволил колумбийской команде, набравшей 21 очко, выйти на третье место в турнирной таблице. Боливия, имея в активе 11 очков, располагается на восьмой строчке.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. КОНМЕБОЛ. Групповой этап. 13-й тур
Колумбия – Боливия – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Хамес Родригес, 83.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)