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    Хеведес призвал «Шальке» сконцентрироваться на своих задачах

    Капитан «Шальке-04» Бенедикт Хеведес считает, что его команда одновременно борется за выживание в Бундеслиге и за попадание в Лигу Европы.

    «Тот, кто говорит, что «Шальке» не ведет борьбу за выживание, не понимает того, что происходит на самом деле. Мы не должны отклоняться от реальности. Мы должны быть сосредоточены на своих задачах на все 100 процентов.

    Ведь мы смотрим на турнирную таблицу и после последней победы над «Майнцем» не впадаем эйфорию. Каждый матч для «Шальке» сейчас должен восприниматься как финал», – приводит слова Хеведеса SportBild.

    После 25 туров «Шальке» занимает девятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги с 33 очками на счету.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2017 08:43
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