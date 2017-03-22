Агент Верратти: «Марко хочет побеждать, но с «ПСЖ» это невозможно»

Футбольный агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, заявил, что его клиент может покинуть парижский клуб. По словам представителя, итальянец хочет побеждать, но с нынешней командой это сделать невозможно.

«Ситуация крайне сложная. Верратти связан контрактом с «ПСЖ» до 2021 года. Он хочет побеждать, но с нынешней командой это невозможно. Он выступает в Париже пять лет. Пора решить – получать много денег или выигрывать титулы.

Вопрос даже не в деньгах. Любая команда, которая купит Марко, будет много ему платить. Верратти покинет «ПСЖ» только ради европейского клуба топ-уровня. У нас есть предложения от итальянских клубов, но я сомневаюсь, что Верратти выберет это направление», – сказал Ди Кампли.

В нынешнем сезоне Верратти провел за «ПСЖ» в Лиге 1 21 матч, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.