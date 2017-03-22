Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Верратти: «Марко хочет побеждать, но с «ПСЖ» это невозможно»

    Футбольный агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, заявил, что его клиент может покинуть парижский клуб. По словам представителя, итальянец хочет побеждать, но с нынешней командой это сделать невозможно.

    «Ситуация крайне сложная. Верратти связан контрактом с «ПСЖ» до 2021 года. Он хочет побеждать, но с нынешней командой это невозможно. Он выступает в Париже пять лет. Пора решить – получать много денег или выигрывать титулы.

    Вопрос даже не в деньгах. Любая команда, которая купит Марко, будет много ему платить. Верратти покинет «ПСЖ» только ради европейского клуба топ-уровня. У нас есть предложения от итальянских клубов, но я сомневаюсь, что Верратти выберет это направление», – сказал Ди Кампли.

    В нынешнем сезоне Верратти провел за «ПСЖ» в Лиге 1 21 матч, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2017 23:39
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 23 марта 2017, 09:27

      Реал, Барса, Бавария, Челси, Юве - с кем можно выйграть ЛЧ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 23 марта 2017, 07:56

      Ну вот зачем давать такие комментарии? Что бы потом написать меня не правильно поняли? Марко счастлив в Париже. Его все устраивает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 23 марта 2017, 07:15

      Барса, Челси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 марта 2017, 00:38

      Увидеть бы его в МЮ, было бы вообще шикарно)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11