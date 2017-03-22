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    Самедов: «Было тяжело, когда не забил Алжиру на ЧМ-2014. Не помню, плакал или нет, но этот эпизод потом снился»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов заявил, что промах в матче против Алжира на групповом этапе чемпионата мира-2014 в Бразилии стал одним из самых обидных моментов в карьере 32-летнего футболиста.

    – Вам приходилось плакать по футбольным причинам?

    – Вот как раз на чемпионате мира – да. Не помню, заплакал я или нет, но мне было очень тяжело, когда не забил в тот момент Алжиру. Это было действительно тяжело.

    – Следующий чемпионат мира не снится?

    – Снился чемпионат мира в Бразилии. Тот самый момент, когда я не забил Алжиру. А этот – пока нет. Рановато еще, на первом месте – клубные дела, – приводит слова Самедова «Российская газета».

    Напомним, на чемпионате мира-2014 сборная России не сумела преодолеть групповой этап, набрав по итогам трех туров два очка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2017 19:49
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