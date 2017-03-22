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    Конте едва не стал причиной перехода Косты в «Атлетико»

    Нападающий «Челси» Диего Коста признался, что не мог найти долгое время общего языка с главным тренером команды Антонио Конте. Итальянец, который возглавил лондонский клуб перед стартом нынешнего сезона, едва не стал причиной перехода футболиста в «Атлетико».

    «С самого начала мои отношения с Конте был не лучшими. Тогда я хотел перейти в «Атлетико» и сказал ему об этом. На тот момент у меня было неважное психологическое состояние. Я хотел поговорить об этом с Конте, а также о переходе, но он даже не взглянул на меня», – приводит слова Косты Cadena Ser.

    Напомним, что 28-летний нападающий выступал за «Атлетико» с 2010 по 2014 год. В текущем сезоне он провел в Премьер-лиге 26 матчей, в которых забил 17 голов и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2017 06:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 22 марта 2017, 12:04

      С Атлетикой Коста стал чемпионом Испании опередив Барселону и Реал!!! Все равно с атлетикой лучшее смотрится!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 22 марта 2017, 08:48

      Заголовок настолько желтый,что аж зеленый.

      -1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 22 марта 2017, 07:56

      А че на него смотреть то..нет и все!
      Коста и Конте сделали результат Челси в этом году, мало кто сомневается что именно они возьмут АПЛ

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