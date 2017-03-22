Конте едва не стал причиной перехода Косты в «Атлетико»

Нападающий «Челси» Диего Коста признался, что не мог найти долгое время общего языка с главным тренером команды Антонио Конте. Итальянец, который возглавил лондонский клуб перед стартом нынешнего сезона, едва не стал причиной перехода футболиста в «Атлетико».

«С самого начала мои отношения с Конте был не лучшими. Тогда я хотел перейти в «Атлетико» и сказал ему об этом. На тот момент у меня было неважное психологическое состояние. Я хотел поговорить об этом с Конте, а также о переходе, но он даже не взглянул на меня», – приводит слова Косты Cadena Ser.

Напомним, что 28-летний нападающий выступал за «Атлетико» с 2010 по 2014 год. В текущем сезоне он провел в Премьер-лиге 26 матчей, в которых забил 17 голов и отдал шесть результативных передач.