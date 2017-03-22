Стоунс назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс отметил, что принял решение перейти в стан «горожан» из-за главного тренера Хосепа Гвардиолы. По мнению игрока, 46-летний испанец является лучшим специалистом в мире.

«Как мне кажется, Гвардиола является лучшим тренером в мире, это и повлияло на мое решение перейти в команду, которой он руководит. Я стараюсь черпать от него много полезного, как после хороших матчей, так и после провальных.

Пеп беседует с футболистами на общих собраниях или наедине, когда хочет что-то сказать лично. Он никогда не грузит нас большим объемом информации, считаю это замечательным качеством», – сказал Стоунс.

После 29-ти туров «Манчестер Сити» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Челси» на 12 очков. При этом команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч «Монако» (5:3; 1:3).