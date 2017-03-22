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    Стоунс назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире

    Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс отметил, что принял решение перейти в стан «горожан» из-за главного тренера Хосепа Гвардиолы. По мнению игрока, 46-летний испанец является лучшим специалистом в мире.

    «Как мне кажется, Гвардиола является лучшим тренером в мире, это и повлияло на мое решение перейти в команду, которой он руководит. Я стараюсь черпать от него много полезного, как после хороших матчей, так и после провальных.

    Пеп беседует с футболистами на общих собраниях или наедине, когда хочет что-то сказать лично. Он никогда не грузит нас большим объемом информации, считаю это замечательным качеством», – сказал Стоунс.

    После 29-ти туров «Манчестер Сити» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Челси» на 12 очков. При этом команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч «Монако» (5:3; 1:3).

    Источник: Daily Mail

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    22.03.2017 00:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 22 марта 2017, 12:38

      Ха-ха. Для тебя он лучший, потому что сделал тебя самым дорогим защитником в истории футбола. И вместе с тем самым переоцененным))) ну или одним из...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 22 марта 2017, 10:04

      А он о Бердыеве слышал что-нибудь?

      0
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      Рейтинг: +34

      Otabek bro 22 марта 2017, 08:16

      Это не объективное признание, хвалить своего тренера который решает твою текущую судьбу

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