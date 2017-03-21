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  • Экс-хавбек «Анжи»: «Янбаев называл Робсона обезьяной, за что я его сильно ударил»

Экс-хавбек «Анжи»: «Янбаев называл Робсона обезьяной, за что я его сильно ударил»

21 марта 2017, 19:55
12

Бывший полузащитник «Анжи» Соуза Виллер рассказал, как во времена выступлений за махачкалинцев нынешнего защитника «Локомотива» Рената Янбаева в клуб перешел форвард Паоло Робсон. По словам Виллера, россиянин регулярно обзывал бразильца обезьяной.

«Анжи» однажды купил бразильского нападающего Робсона. Высокий, быстрый левша. На тренировках Янбаев называл Робсона обезьяной: «Давай пас, обезьяна…» Тот меня спросил: «Что это такое – обезьяна?» Я ему объяснил, что это значит по-португальски. «Они меня так называют?» Он сильно обиделся. Янбаев, когда о чем-то просил Робсона, а тот ему отказывал, тоже называл его обезьяной. Я ему говорю: «Зачем ты так делаешь? Человек далеко от дома. Далеко от ребенка, жены. Он почти один». Он мне сказал: «Это не про тебя». Я ему ответил: «Он мой друг. Если ты называешь его обезьяной, значит, называешь и меня». И очень сильно ударил его.

Это было в автобусе, мы тогда сломали два сиденья. Нас Гаджи Гаджиев за это оштрафовал. Климат в команде был уже не очень хороший, и поэтому я и просился в аренду. Янбаев извинился, когда прошло некоторое время. Мы извинились друг перед другом. Отношения уже были не те, но на тренировках и во время игры все старались забывать», – сказал Оливейра.

Оливейра защищал цвета «Анжи» с 2002 по 2004 год. Янбаев на правах аренды выступал за дагестанскую команду в сезоне-2003.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Анжи Локомотив Янбаев Ренат Виллер Соуза
Комментарии (12)
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FanatSerj
1490115855
История прям слезы и кровь ))) Ну не дебилы а? детский сад казюлка отдыхает.
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Evklid
1490120332
Янбаев блондин,ему можно
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ijgjr
1490124752
ну какой от них ждать футбол - и это ведь часто - и не только по цвету кожий кто то кому то просто не нравиться а тренер от них хочет единство -так что когда кого то зовут мнением команды по тихому узнавать надо - а так не дадут играть и все
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Футболозавр Рекс
1490130131
Кто все эти люди?
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Vara81
1490131892
Не ну не животное ... хотя животные так себя не ведут ... просто тварь !!! Божья тварь ...
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арейская
1490140438
Один раз ударил? Это мало...
Ответить
Drezden85
1490154201
Янбаев игрочишка коротышка с кривыми ножками и языком))
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LokoGoGo
1490165925
Нас в армейке и обезьянами и макаками называли) и при этом миллионы мы не получали
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