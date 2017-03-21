Экс-хавбек «Анжи»: «Янбаев называл Робсона обезьяной, за что я его сильно ударил»

Бывший полузащитник «Анжи» Соуза Виллер рассказал, как во времена выступлений за махачкалинцев нынешнего защитника «Локомотива» Рената Янбаева в клуб перешел форвард Паоло Робсон. По словам Виллера, россиянин регулярно обзывал бразильца обезьяной.

«Анжи» однажды купил бразильского нападающего Робсона. Высокий, быстрый левша. На тренировках Янбаев называл Робсона обезьяной: «Давай пас, обезьяна…» Тот меня спросил: «Что это такое – обезьяна?» Я ему объяснил, что это значит по-португальски. «Они меня так называют?» Он сильно обиделся. Янбаев, когда о чем-то просил Робсона, а тот ему отказывал, тоже называл его обезьяной. Я ему говорю: «Зачем ты так делаешь? Человек далеко от дома. Далеко от ребенка, жены. Он почти один». Он мне сказал: «Это не про тебя». Я ему ответил: «Он мой друг. Если ты называешь его обезьяной, значит, называешь и меня». И очень сильно ударил его.

Это было в автобусе, мы тогда сломали два сиденья. Нас Гаджи Гаджиев за это оштрафовал. Климат в команде был уже не очень хороший, и поэтому я и просился в аренду. Янбаев извинился, когда прошло некоторое время. Мы извинились друг перед другом. Отношения уже были не те, но на тренировках и во время игры все старались забывать», – сказал Оливейра.

Оливейра защищал цвета «Анжи» с 2002 по 2004 год. Янбаев на правах аренды выступал за дагестанскую команду в сезоне-2003.