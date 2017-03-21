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    Экс-хавбек «Анжи»: «Янбаев называл Робсона обезьяной, за что я его сильно ударил»

    Бывший полузащитник «Анжи» Соуза Виллер рассказал, как во времена выступлений за махачкалинцев нынешнего защитника «Локомотива» Рената Янбаева в клуб перешел форвард Паоло Робсон. По словам Виллера, россиянин регулярно обзывал бразильца обезьяной.

    «Анжи» однажды купил бразильского нападающего Робсона. Высокий, быстрый левша. На тренировках Янбаев называл Робсона обезьяной: «Давай пас, обезьяна…» Тот меня спросил: «Что это такое – обезьяна?» Я ему объяснил, что это значит по-португальски. «Они меня так называют?» Он сильно обиделся. Янбаев, когда о чем-то просил Робсона, а тот ему отказывал, тоже называл его обезьяной. Я ему говорю: «Зачем ты так делаешь? Человек далеко от дома. Далеко от ребенка, жены. Он почти один». Он мне сказал: «Это не про тебя». Я ему ответил: «Он мой друг. Если ты называешь его обезьяной, значит, называешь и меня». И очень сильно ударил его.

    Это было в автобусе, мы тогда сломали два сиденья. Нас Гаджи Гаджиев за это оштрафовал. Климат в команде был уже не очень хороший, и поэтому я и просился в аренду. Янбаев извинился, когда прошло некоторое время. Мы извинились друг перед другом. Отношения уже были не те, но на тренировках и во время игры все старались забывать», – сказал Оливейра.

    Оливейра защищал цвета «Анжи» с 2002 по 2004 год. Янбаев на правах аренды выступал за дагестанскую команду в сезоне-2003.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    21.03.2017 19:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 22 марта 2017, 09:58

      Нас в армейке и обезьянами и макаками называли) и при этом миллионы мы не получали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 22 марта 2017, 06:43

      Янбаев игрочишка коротышка с кривыми ножками и языком))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 марта 2017, 02:53

      Один раз ударил? Это мало...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      Vara81 22 марта 2017, 00:31

      Не ну не животное ... хотя животные так себя не ведут ... просто тварь !!! Божья тварь ...

      0
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 22 марта 2017, 00:02

      Кто все эти люди?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +845

      Avaretz > Футболозавр Рекс 22 марта 2017, 01:23

      Незнаю, но один из них свинья.

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 21 марта 2017, 22:32

      ну какой от них ждать футбол - и это ведь часто - и не только по цвету кожий кто то кому то просто не нравиться а тренер от них хочет единство -так что когда кого то зовут мнением команды по тихому узнавать надо - а так не дадут играть и все

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid 21 марта 2017, 21:18

      Янбаев блондин,ему можно

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 марта 2017, 20:04

      История прям слезы и кровь )))
      Ну не дебилы а? детский сад казюлка отдыхает.

      6
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